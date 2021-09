Стиль та вишуканість. Топ модних образів Насті Каменських

Настя Каменських – одна з найбільш стильних зірок українського шоу бізнесу.

У своєму Instagram співачка ділиться не лише спільними фото з Потапом та закуліссям шоу-бізнесу, але й вражає підписників стрункою фігурою у стильних образах.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку найбільш трендових луків співачки.

Дедалі частіше можна побачити зірку в сукнях не лише на світських заходах, але й у повсякденному житті.

Так, наприклад, нещодавно зірка ділилась світлинами, де позує у міні-сукні в квітковий принт.

На концертах співачка виходить у досить відвертих образах.

Так, на одному з виступів зірка була в якравій червоній сукні в блискітках. Доповнила образ співачка високими шкіряними ботфортами.

В повсякденному житті NK віддає перевагу зручному одягу в стилі casual та спорт.

Футболки та шорти, джинси, або легкі сукні, Настя часто поєднує речі зі зручним взуттям та низькому ходу.

Навіть на відпочинку NK залишається жіночною та підбирає образи, що вдало підкреслюють талію.

Каменських – прихильниця купальників. Цього літа зірка часто дражнила своїх фанатів доволі провокативними фото у яскравому бікіні.

Пастельний чи яскравий, закритий чи навпаки. Настя Каменських має купальні костюми на будь-який смак.

Часто в Instagram NK викладає спільні фото з чоловіком. Їх з Потапом образи гарно поєднуються.

Чи спеціально подружжя вдягається так, щоб їх луки гармонійно виглядали чи ні, невідомо. Але виходить, до речі, у них це чудово.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських привідкрила сімейну ідилію з Потапом.

Фото: kamenskux

