В очікуванні маленького дива: добірка фільмів та серіалів про вагітних

Кращі фільми та серіали про вагітність.

Не дарма вагітність порівнюють з очікуванням дива, а вагітних називають жінками при надії.

Це й справді дуже трепетний та особливий час у житті кожної майбутньої матері.

Поки одні неймовірно хвилюються, інші — не можуть дочекатися того самого дня…

Але і для тих, і для тих ми маємо чудове рішення.

Ранок у Великому Місті підготував добірку фільмів та серіалів, які допоможуть налаштувати себе на материнство й скоротити ті 9 місяців.

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 5,7

Американська комедійна драма режисера Кірка Джонса допоможе разом із головними героями налаштувати себе на майбутнє материнство.

Разом веселіше, правда ж?

Сюжет

Стрічка розповідає про кілька абсолютно різних пар, яких об’єднує одна обставина — всі вони чекають дитину.

При цьому кожна пара переживає чимало комічних і місцями драматичних, моментів.

Але з усі сил майбутні батьки намагаються впоратися зі своїми страхами і проблемами, щоб стати гідною опорою для своїх дітей.

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 8,4

Серіал неабияк припаде до душі любителям кіно, що засноване на реальних подіях.

Адже режисер екранізував мемуари Дженніфер Уорт, які базуються на спогадах медсестри з 1950-х років.

Але оскільки серіал драматичний, не варто дивитися його надто чутливим майбутнім мамам.

Сюжет

Сюжет розгортається навколо молодої медсестри Дженні Лі та роботи акушерок і черниць дому.

Вони забезпечували багато потреб бідної спільноти у важких 1950-х.

Однак, зважаючи на те, що кожного місяця від 80 до 100 дітей народжувалося тільки у самому районі, основна робота полягала у тому, щоб успішно прийняти роди й допомогти жінкам доглядати за немовлятами.

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 7,4

Час для позитиву!

І, повір, пригоди головного героя цього серіалу його тобі точно забезпечать.

Сюжет

Головному герою серіалу «Татусь» Бену трохи більше 20 років.

Він звичайний хлопець, який насолоджується своєю молодістю і поки не замислюється про створення сім’ї.

Безтурботне життя молодої людини перевертається з ніг на голову, коли колишня пасія залишає під його дверима немовля.

Після роздумів хлопець вирішує ростити дівчинку самостійно.

У такій складній ситуації на допомогу Бену поспішили брат Денні, мама Бонні, а також близький друг на ім’я Такер.

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 5,4

Усі майбутні матусі стають дуже чутливими.

І коли, як не зараз, дивитись романтичні картини?

Ще й з такими головними героями, Дженніфер Лопез та Алекс О’Лофлін.

Сюжет

Кожній жінці за тридцять, що мріє стати матір’ю, бажано мати запасний план.

У самотньої Зої такий план був.

Зневірившись зустріти коханого, вона вирішила вдатися до делікатної процедури штучного запліднення.

І того ж дня, коли тест на вагітність виявився позитивним, вона зустріла Стена.

Але як розповісти йому про свій «цікавий стан» і не сполохати почуттів, що тільки-но почали зароджуватись?

Рік випуску: 2000

Рейтинг IMDb: 6,8

Легендарна драма, яка ладна розтопити серце кожнісінького, хто візьметься за її перегляд.

Кохання, людське добро, маленьке чудо й атмосфера ранніх 2000-х — тобі треба це побачити!

Сюжет

Головна героїня, Новалі — типова попелюшка.

Їй сімнадцять років, у неї восьмимісячна вагітність і життєва мудрість: при будь-яких обставинах число «п’ять» приносить нещастя.

Бойфренд залишив її у супермаркеті якогось невідомого містечка, де майбутнє — лякаюча невідомість…

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 7,8

Серіал, який варто подивитись не лише вагітним.

Тут дуже цікава сюжетна лінія та неймовірна гра акторів, тож сміливо залучай до перегляду коханого чи подруг.

Сюжет

Джейн виросла в дуже набожній родині.

Ще в дитинстві вона дізналася, що таке цнотливість, і вирішила ніколи з нею не розлучатися.

У наступні роки Джейн не раз бачила, як страждають її друзі і близькі від невдач в інтимному житті, і чужі емоції ще більше зміцнили її в упевненості, що від кохання і сексу потрібно триматися якнайдалі.

Але одного разу незаймана Джейн дізнається шокуючу новину: вона — вагітна!

Рік випуску: 2007

Рейтинг IMDb: 6,9

Ще один культовий фільм у жанрі ромком за найкращими голлівудськими традиціями.

Тут і посмієшся і просльозишся від щастя.

Сюжет

Бен Стоун — безробітний і безтурботний чоловік, що час від часу підробляє на порносайті.

Елісон Скотт — амбітна журналістка, яка працює на телебаченні.

Вони зустрілись у нічному клубі і гарно повеселились.

Через декілька місяців Елісон повідомляє Бену, що вона вагітна.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку корисних книг для майбутніх мам.

Фото: IMDb

