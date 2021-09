Перша у світі ДНК-вакцина від COVID-19: що про неї відомо

Боротьба з коронавірусом триває, відтак і наука не стоїть на місці.

Вчені використовують для розробки антиковідних вакцин абсолютно нові технології, вигадують нові способи доставки препаратів в організм і опікуються тим, щоб препарати якомога довше зберігалися.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, нині на стадії клінічних досліджень тестують аж 112 вакцин від коронавірусу, ще 184 — проходять доклінічні випробування.

Про ще нерозкручені антиковідні препарати, читайте нижче.

Медрегулятор Індії схвалив для екстреного застосування першу в світі ДНК-вакцину від коронавірусу вітчизняного виробника для дорослих і дітей старше 12років.

Зараз на різних стадіях клінічних досліджень — ще 10 ДНК-препаратів, утім, далі другої фази не просунувся ніхто, — окрім індійської фармацевтичної компанії Zydus Cadila.

До пандемії вона виробляла генерики — зокрема, для лікування гепатиту С, деяких видів раку, профілактики остеопорозу, тощо.

Перша у світі ДНК-вакцина від COVID-19 має назву ZyCoV-D і включає в себе два підвиди.

Перший — вже добре відомі векторні вакцини, в основі яких не той вірус, від якого ми хочемо захиститися, а інший, нешкідливий для людини.

Цей так званий “безпечний” вірус і називають вектором. Чи не найвідоміший приклад такої вакцини — швецько-британський препарат AstraZeneca з аденовірусом мавпи в основі.

Вектор виконує функцію провідника для доставки антигену коронавірусу в організм людини, на який згодом і виробляється імунітет після щеплення.

А другий підвид ДНК-вакцин — так звані плазмідні вакцини, до яких і належить інноваційна індійська вакцина ZyCoV-D.

В основі вже не аденовірус, а бактеріальна плазмідна ДНК.

Це молекула, часто кільцевидної форми, що кодує все той же білок коронавірусу — шипоподібний с-протеїн, завдяки якому сарс-ков-2, власне, і зчеплюється з клітинами людського організму.

Принцип дії ДНК-вакцин схожий з РНК-вакцинами.

Утім, процес зчитування плазмідної ДНК для утворення імунітету більш складний. Він не відбувається за раз, — кажуть фахівці.

Вводити препарат рекомендують з інтервалом у 4 тижні.

Ще одна відмінність — ДНК-вакцини не вимагають зберігання та транспортування за супернизьких температур, адже молекула ДНК не така крикха і примхлива як РНК.

Утім, ДНК-молекулу не так просто доставити в ядро клітин людини.

Індійські розробники пропонують робити щеплення за допомогою спеціального одноразового безголкового ін’єктора, що використовує вузький струмінь рідини для проникнення під шкіру.

Спочатку науковці пробували замінити укол пластирем, аби уникнути болю при щепленні, але випробування не дали бажаних результатів.

Тим часом, Іспанія випробовує на 1-2 фазі клінічних досліджень власну вакцину від коронавірусу під назвою PHH-1V.

Розробник — фармацевтична компанія Hipra, що на ринку вже понад 50 років і має близько 40 дочірніх компаній по всьому світу.

До пандемії займалася дослідженнями та виробництвом різних ветеринарних вакцин, а тільки-но світ дізнався про коронавірус, почала виробляти респіратори та захисні щітки за допомогою 3D-принтера, які потім поставляли у місцеві лікарні.

Іспанська антиковідна вакцина PHH-1V дводозна — щеплення необхідно повторити на 21 день після першого уколу.

До слова, за схожої технології розроблена американська вакцина від коронавірусу Novavax.

PHH-1V можна зберігати за температури +2, +8 градусів Цельсія.

Білкові вакцини можна швидко виробляти у промислових масштабах.

Компанія Hipra розраховує виробити до 400 мільйонів доз препарату до кінця 2022 року — у разі доведення його безпечності та ефективності.

