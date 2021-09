Аксесуар, що дарує тепло. Модні шарфи на осінь 2021

Трендові моделі шарфів, які зігріватимуть модниць цієї осені.

Давно пройшли часи, коли шарф використовувався виключно для збереження тепла.

Сьогодні це стильний аксесуар, що здатен не лише захистити від холоду, але й стати ефектним завершенням твого лука.

Шарф додає образу романтичності та індивідуальності. Та змушує по-новому заграти навіть найпростіші базові речі.

То які шарфи у моді цієї осені? Розповідаємо.

Поки на вулиці ще не надто холодно, тобі неодмінно стане у нагоді легенький шовковий шарф.

Втім, цього сезону замість крихітних шийних хусток модниці обирають довгі шарфи, що іноді доходять аж до середини стегна.

Виглядають вони ну дуже елегантно!

Поєднуй довгий шовковий шарф із пальто або укороченою курткою.

Коли на вулиці ще більше похолодає, тобі неодмінно стане у нагоді незвичайний шарф-пуховик.

Він виглядає вкрай незвично та екстравагантно. І при цьому здатні зігріти навіть у вогкий та мрячний жовтневий вечір.

Тож якщо хочеш виділитися з натовпу, хоча б приміряй такий шарфик. А раптом сподобається?

Ще один спосіб гарантовано не змерзнути восени – це об’ємний шарф-оверсайз.

Це може бути величезне полотно, в яке так приємно закутатися цілком, або просто дуже довгий шарф, який обертають навколо шиї кілька разів.

Гадаємо, що цей затишний теплий шарфик займе почесне місце серед твоїх улюблених речей.

Градієнт – це плавний перехід одного кольору в інший.

Такий трюк здатен не лише додати родзинку твоєму модному луку, але й робить шарф більш універсальним.

Адже тобі буде легше підібрати одяг та аксесуари в тон.

Шарф із рукавами ще досить незвичний для українських модниць.

Але дизайнер Maison Margiela запевняє: зовсім скоро ця модель стане справжнім хітом.

А навіть якщо не стане, у тебе в гардеробі буде особлива та справді оригінальна річ. Чому б не приміряти?

Уже котрий сезон не здають своїх позицій шарфи з бахромою.

І, схоже, спускатися з модного Олімпу вони поки не збираються.

Така модель прийшла до нас ще з 70-х років, і з тих пір регулярно повертається до гардеробів красунь.

У цьому сезоні чим довше бахрома, тим краще. Причому, вона може бути не лише на кінцях виробу, але й прикрашати його з усіх боків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на осінь 2021.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.