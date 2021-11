Акцент на індивідуальність: модні зачіски на осінь 2021

Головні тренди на зачіски цієї осені.

Хочемо ми цього чи ні, але осінь на порозі.

А з приходом пори змін і поверненням у робочий ритм, прокинеться й бажання вразити усіх своїм відмінним стилем.

Для цього слід не лише переглянути головні тренди в одязі та взутті, а й у зачісках.

Адже вони здатні влучно підкреслити або й зовсім зіпсувати твій фешн-лук.

Ранок у Великому Місті залюбки тобі допоможе обрати модну зачіску на цю осінь.

Ти природна кучерявка? Тоді оголошення для тебе:

Ні, це не порада від трихолога, що піклується про здоров’я твого волосся.

Просто один із головних модних трендів у 2021 — це індивідуальність.

Тепер її немає чого соромитися, адже поєднання пишних кудрів та не менш пишного чубчика зробить тебе дуже стильною цієї осені.

Ця проста й невибаглива зачіска підійде і для робочих буднів, і для розкішних вечірніх образів.

Можливо, саме тому вона вже який сезон поспіль не втрачає своєї актуальності.

Проте, якщо минулої весни дизайнери робили ставку на легку недбалість, то зараз найбільш трендовим варіантом вважається акуратний низький хвіст із мокрим ефектом.

Ідеально гладке волосся, зібране в акуратний пучок — ще один невмирущий тренд, на який варто звернути свою увагу восени.

При чому, однаково доречними будуть, як класичні пучки на самій верхівці, так і чудернацькі споруди, які ти можеш вибудувати зі свого волосся.

Не важливо, на короткому чи на довгому волоссі, проділи завжди виглядають стильно.

Цієї осені найбільш акутальним вважається проділ посередині з мінімальним об’ємом біля коріння.

Щоб урізноманітнити зачіску, можеш додати кілька тонких косичок або прикрас для волосся.

Хіба можна уявити більш святкову та елегантну зачіску, аніж хвилі на волоссі?

Потрібно просто запастися пінкою або гелем для волосся, і надати своїм хвилькам злегка недбалого, природного ефекту.

І вуа-ля — ти в тренді!

Фото: Pexels

