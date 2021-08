Блиск, денім та яскраві фарби: головні модні тренди на осінь 2021

Які речі будуть модними восени 2021 року? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди наступного сезону.

Хочемо ми цього чи ні, але до кінця літа залишилося менше місяця.

І замість того, щоб вже починати сумувати за теплою порою, варто взятися за оновлення свого гардеробу.

Взявши до уваги головні модні тренди сезону, ти не лише на фешн-показ зможеш відправитися, а й на боротьбу з осінньою апатією.

Що ж такого особливого цьогоріч пропонують нам дизайнери?

Дизайнери, схоже, вирішили змусити похмуру пору року сяяти.

Адже стільки срібла ще жодна осінь не бачила!

Для особливо розкішного вигляду тобі пригодяться металізовані сукні й комбінезони.

Вони гармонійно поєднуються з високими шкіряними чоботами, пухнастими сумками і навіть штанами кльош.

Словом, експерементуй із сріблом і не забувай сяяти ізсередини!

Останніми роками жоден ТОП модних трендів не обходиться без оверсайзу.

То от цьогоріч він дуже навіть незвичний.

Актуальні цієї осені кроп-светри дизайнери вирішили поєднати з екстрадовгими рукавами.

Ми не перебільшуємо — мова про розмір XXL.

Акуратна недбалість образу ще краще підкреслять спідниці-олівці, гостроносі туфлі-лодочки і масивні прикраси.

Не оверсайзом єдиним!

Таке вбрання швидко набуло собі звання “кетсьюту”, адже одразу нагадало усім легендарну жінку-кішку з коміксів DС.

Але повернемось до моди. Якщо відчуваєш себе комфортно в облягаючому одязі, тоді вітання — тепер він акутальний не лише на заняттях йогою.

Що стосується верхнього одягу, то цієї осені найбільш актуальною буде стьобана куртка.

Дизайнери Christian Dior, Max Mara і Givenchy пропонують модницям настільки оригінальні і різноманітні моделі, що, мабуть, їх буде шкода знімати, навіть увійшовши в приміщення.

Найкраще осені пасуватимуть куртки пастельних відтінків, як-от:

Якщо говорити про модні відкриття сезону, то відразу потрібно згадати про трикотаж.

Раніше він обмежувався топами і сорочками поло, проте дизайнери дали йому нове дихання.

Зараз із допомогою трикотажного одягу можна свторити мега стильні луки, поєднуючи незвичні комплекти, сукні, взуття і навіть сумки.

Особливо актуальними є вироби з в’язаного трикотажу.

Денім, подібно до білої сорочки та маленької чорної сукні, ніколи не втратить своєї акутальності.

Але цьогоріч дизайнери зробили ставки на необроблену джинсову тканину.

Найбільш трендовим рішенням стане денім тотал-лук або так званий “канадський смокінг” темно-синього кольору.

Ну, подивися наскільки ж ефектно він виглядає!

Елегантно, вишукано і мега ефектно.

Не знаємо, як ще можна описати відроджений тренд на шовкові хустинки.

Кольорів та принтів — незліченне розмаїття, тож ти обов’язково знайдеш щось собі до смаку.

А якщо поєднаєш шовкову хустку з беретом або темними окулярами, тобі аплодуватиме весь світ моди.

Схоже, дизайнери зовсім не готові відпускати літо.

Тож вони вирішили перенести його в похмуру осінь, наповнивши її яскравими кольорами.

Головний колір року — жовтий, яскраво-помаранчевий та неоново-фіолетовий стануть прекрасною альтернативою вже заїждженим осіннім відтінкам.

А, якщо життя не готувало тебе до настільки яскравих фарб, тоді можеш обрати більш м’який та ніжний, але не менш трендовий варіант.

Фото: Pexels

