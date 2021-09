Майбутнє української моди. ТОП молодих дизайнерів на Ukrainian Fashion Week

У неділю, 5 вересня відбувся завершальний день Ukrainian Fashion Week 2021.

За словами організаторів заходу, він був вкрай особливим, адже мав на меті відкрити нові імена в українській моді.

Софія Сукач, яка чергувала на Ukrainian Fashion Week, щоб тримати тебе в курсі всіх модних подій, слідкувала за показами молодих дизайнерів, і навіть поспілкувалася із деякими з них.

У чиїх руках майбутнє української фешн-індустрії? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Цей бренд був створений стилістом та дизайнером Наталією Новіцькою у Львові у 2020 році.

За досить нетривалий період часу про нього вже встигли написати Vogue, Harper’s Bazaar, Wonderzine, The Village, HD Fashion та інші українські видання.

А серед його прихильників опинилися Джамала, Руслан Багінський, Анна Земскова, Поліна Неня, Tayanna, Христина Соловій, Олімпія Вайстмуташ та Віра Брежнєва.

NATALIYA NOVITSKA позиціонує себе як класика жіночого одягу, натхненна естетикою 80-х. Бренд є прихильником свідомого споживання, тому створює невеликі позасезонні капсули, презентуючи їх разом із речами з попередніх колекцій.

І справді, знакові костюми бренду, спідниці з силуетними вирізами, відкриті топи, мінісукні та топи з паєтками дарують атмосферу гучних вечірок та пригод, які можуть трапитися з тобою лише у пору тепла та свободи — улітку.

Ще один бренд жіночого одягу родом зі Львова, який був заснований у 2019 році дизайнером Ігором Сідлецьким.

За короткий період свого існування, Sidletskiy немало співпрацював із відомими стилістами та журналами, і навіть одягав таких співачок, як Onuka та Джамала.

Бренд прагне зробити жінок красивішими, підкреслюючи їх індивідуальність розкішним одягом складних силуетів.

Окрім конструктивізму та різноманітності фактур, до своїх наріжних каменів відносить також і звернення до стародавніх українських ремесел.

У ексклюзивному коментарі Ранку у Великому Місті Ігор Сідлецький поділився враженнями від показу. Сказав, що незважаючи на хвилювання, все пройшло неймовірно.

А свою нову колекцію дизайнер описав так:

Додамо у нашу добірку трохи — ні, багато фарб!

Нова колекція від бренду Zharko, що вже протягом 3 років сторює стильний одяг, — це кольоровий вибух, мікс яскравості і сміливості.

Саме у такий спосіб дизайнер бренду Жарікова Катерина, хоче додати більше виразності у життя кожного.

Епатажний блиск, поєднання сміливих неонових кольорів та справжнісінький перформанс на головному подіумі країні — від показу Zharko і справді стало усім спекотно…

Бренд PANOVE був заснований у 2017 році донькою та матір’ю, дизайнерами Іриною та Надією Лук’яновими.

Вони добре розуміють потреби різних поколінь та вміють підкреслити красу жіночого тіла в абсолютно різному віці.

Про свою нову колекцію Ранку у Великому Місті розповіла дизайнер Ірина Лук’янова:

За словами Лук’янової, деякі деталі та аксесуари, як-от зелені листочки на очах у моделей, мали на меті привернути увагу до важливості свідомого споживання і екологічної моди.

Дизайнерка також запевнила, що кожен із представлених на показі образів, можна інтерпретувати до невпізнаваності багато разів, створюючи все нові і нові фешн-луки.

Колекція цього бренду носить назву “Полігімнія”, зміст якої ще красивіший за її звучання.

Розмаїття кольорів та форм колекції підкреслює те, наскільки ж різними і водночас однаково чарівними є люди.

Синій, що асоціюється з морем і небесами, та символізує вічність, таємницю, інтуїцію, постає ключовим для колекції.

