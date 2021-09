Жодних дієт і макіяжу! Секрети краси улюблениці Голлівуду Дженніфер Лоуренс

Голлівудська улюблениця Дженніфер Лоуренс, яка нещодавно оголосила про першу вагітність, поділилася головними секретами краси.

Їй всього лиш 31, а вона вже встигла отримати Оскар за найкращу жіночу роль і полюбитись цілому світу!

А хіба може бути по-іншому, коли її сяюча шкіра, природні локони та підтягнута фігура у поєднанні з харизмою і талантом утворюють просто вибухову суміш?

Як це вдається красуні? Ранок у Великому Місті зараз все розповість.

Акторка не раз заявляла, що не любить обмежувати себе в їжі і не готова худнути заради ролі.

Напевно, саме через таке спокійне ставлення до свого харчування, красуні вдається завжди зберігати відмінну форму.

В одному з інтерв’ю Лоуренс сказала:

Акторка має свої фаворити серед фізичних навантажень.

Окрім регулярних прогулянок із собакою, вона обожнює бігати та займатись йогою-пілатес.

Дженніфер Лоуренс добре відома за свою бездоганну шкіру із природнім блиском.

Для такого ефекту акторка регулярно здійснює певні маніпуляції з догляду:

Також Дженніфер Лоуренс якось зізналась:

Голлівудська зірка вже не одноразово заявляла, що не бачить позитиву в частому мейкапі:

Проте вона не ніколи не вийде з дому без підкреслених брів та блиску для губ від Dior.

Дженніфер Лоуренс славиться своїми природніми кучерями, проте сама їх недолюблює, називаючи “катастрофою”.

Як і у макіяжі, із зачісками красуня не любить експерементувати.

Вона або вирівнює волосся, або створює ефект стильної розтріпаності.

Фото: gifer

