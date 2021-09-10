Жодних дієт і макіяжу! Секрети краси улюблениці Голлівуду Дженніфер Лоуренс

Голлівудська улюблениця Дженніфер Лоуренс, яка нещодавно оголосила про першу вагітність, поділилася головними секретами краси.
Їй всього лиш 31, а вона вже встигла отримати Оскар за найкращу жіночу роль і полюбитись цілому світу!
А хіба може бути по-іншому, коли її сяюча шкіра, природні локони та підтягнута фігура у поєднанні з харизмою і талантом утворюють просто вибухову суміш?
Як це вдається красуні? Ранок у Великому Місті зараз все розповість.Також по темі: Секрети краси японок: як зберегти молодість і красу Лимон та авокадо: секрети краси Кемерон Діас Як виглядати юною майже в 40: секрети краси Наталі Портман
Секрети краси Дженніфер Лоуренс
Харчування
Акторка не раз заявляла, що не любить обмежувати себе в їжі і не готова худнути заради ролі.
Я не дуже строга до своєї дієти. Якщо хочу шматок піци, то з’їм його, — якось сказала вона.
Напевно, саме через таке спокійне ставлення до свого харчування, красуні вдається завжди зберігати відмінну форму.
Спорт
В одному з інтерв’ю Лоуренс сказала:
Про своє здоров’я я, на жаль, дбаю мало. Я не приймаю вітаміни і їм що попало. Але я тренуюся!
Акторка має свої фаворити серед фізичних навантажень.
Окрім регулярних прогулянок із собакою, вона обожнює бігати та займатись йогою-пілатес.
Догляд за шкірою
Дженніфер Лоуренс добре відома за свою бездоганну шкіру із природнім блиском.
Для такого ефекту акторка регулярно здійснює певні маніпуляції з догляду:
- щовечора очищає шкіру відлущуючим засобом — не важливо, яким, головне, щоб скраб був із гранулами;
- двічі на день наносить на обличчя тонік без спирту, а також зволожує його спеціальними кремами з поживними речовинами;
- два рази на тиждень акторка робить живильні маски на основі олій.
Також Дженніфер Лоуренс якось зізналась:
Протягом дня я використовую сонцезахисний крем, у складі якого має міститися цинк.
Макіяж
Голлівудська зірка вже не одноразово заявляла, що не бачить позитиву в частому мейкапі:
Якщо в мене не заплановано жодних заходів, я не фарбуюся.
Проте вона не ніколи не вийде з дому без підкреслених брів та блиску для губ від Dior.
Зачіска
Дженніфер Лоуренс славиться своїми природніми кучерями, проте сама їх недолюблює, називаючи “катастрофою”.
Як і у макіяжі, із зачісками красуня не любить експерементувати.
Вона або вирівнює волосся, або створює ефект стильної розтріпаності.
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Фото: gifer