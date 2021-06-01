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ICTV Ранок 01.06.2021 16:10
01.06.2021 16:10
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Лимон та авокадо: секрети краси Кемерон Діас


Популярна американська акторка Кемерон Діас має свої секрети краси. І повір, там є чому дивуватись.

Ранок у Великому Місті відшукав ексклюзивну інформацію. Про все – читай нижче.

Секрети краси Кемерон Діас

Обов’язковий сніданок

Саме це правило допомагає акторці почуватися енергійною цілий день. І, зазвичай, вона не виходить із дому, не поснідавши. Її класичний сніданок – це вівсянка або омлет з огірками, зеленню і томатами.

Що тут казати, зірка знає, що потрібно їсти, аби підтримувати форму і бути здоровою, адже вона разом із Сандрою Барк є авторкою книги про довголіття .

 

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Допис, поширений Cameron Diaz (@camerondiaz)

Лимон у всьому

47-річна знаменитість додає лимон до всього, що п’є та їсть. Вона вважає, що таким чином можна підвищити імунітет і підтримувати здорову травну систему.

А ще серед її улюблених продуктів – авокадо. В одному зі своїх інтерв’ю Кемерон сказала, що, якби  вона потрапила на безлюдний острів, то з собою обов’язково взяла б авокадо. Їла б лише його з лимонним соком і сіллю.

Кинула паління

Найбільше, про що шкодує акторка, так це про те, що колись взяла до рук цигарки і почала курити. За день вона випалювала близько 20 штук, а позбавилась цієї звички завдяки батькам.

Вони казали, що Кемерон подає поганий приклад іншим. Та й, до того ж, усім відомо, як паління впливає на стан шкіри і здоров’я загалом.

Спорт

 

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Допис, поширений Cameron Diaz (@camerondiaz)

Кемерон Діас всякий раз використовує можливість, щоб позайматися спортом вдома або там, де їй зручно це робити. Вона відтискається, присідає, підтягується, робить випади.

Зірка не раз наголошувала у своїх інтерв’ю, що сидячий спосіб життя калічить здоров’я. Тому вона завжди виконує різні вправи, незалежно від місця перебування. Наприклад, якось папарацці підловили Кемерон на пляжі, де вона займалася йогою.

А це означає, що не потрібно шукати кращий спортзал у місті, щоб тренувати своє тіло. Варто лиш захотіти змінити себе.

Хороший сон

Сон – відіграє важливу роль у нашому житті. Зірка наголошує, що від того, скільки годин ми провели у ліжку вночі, залежить наш настрій і душевний стан.

Окрім того, Ранок у Великому Місті хоче додати, що саме вночі відновлюються усі необхідні гормони. Тому засинати потрібно саме до 22-23 години, щоб почуватись добре наступного дня.

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У цей час виділяються гормон росту та мелатонін. Вважається, що саме гормон росту допомагає зберігати молодість – не лише зовнішню, але й внутрішню.

І головне, що треба знати про Кемерон Діас – вона не хвилюється за свій вік. Адже всі ми старіємо з часом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси кореянок.

Фото: IMDb

Алла Гичка

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Теги: Камерон Діас, секрети краси
01.06.2021 16:10



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