Як виглядати юною майже в 40: секрети краси Наталі Портман

Секрети краси Наталі Портман – як акторка доглядає за своїм обличчям і фігурою.

Наталі Портман – талановита голлівудська акторка та режисерка, обличчя бренду Dior і мама двох дітей. А ще – просто красуня, якій вдається у свої 39 виглядати на 25.

Як у зірки це виходить? Зараз розкажемо.

Секрети краси Наталі Портман

Вегетаріанська їжа

Наталі – вегетаріанка ще 8 років!

У дитинстві вона потрапила на наукову конференцію, де стала свідком експерименту: на курчаті тестували хірургічний лазер.

Майбутня акторка була настільки вражена побаченим, що їсти м’ясо більше не змогла.

Тож основа раціону Наталі – це овочі, фрукти, рис, макарони та корисні рослинні олії.

Багато спорту

Заняття спортом 4 рази на тиждень – це норма для акторки. Наталі не концентрується на одному виді спорту, а розвиває тіло різнобічно.

Вона вважає, що плавання позитивно впливає на серце, пілатес і кардіотренування роблять фігуру підтягнутою, а розтяжка ефективно знімає стрес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalie Portman (@natalieportman) 6 Ноя 2019 в 9:57 PST

«Ні» антивіковій косметиці

Наталі надає перевагу легким зволожувальним засобам, а от антивіковою косметикою ще й досі не користуюється.

Вона впевнена, що до «важкої артилерії» варто вдаватися лише тоді, коли на обличчі з`являться помітні зморшки.

Волосся без фарби

Наталі у свої 39 відмовляється не лише від антивікової косметики, але й від фарбування волосся. Акторка обожнює свій натуральний колір і не хоче його змінювати.

А щоб підкреслити природній блиск локонів та зробити їх слухняними, Портман робить маски з колагеном і використовує спрей-термозахист із протеїнами пшениці та шовку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalie Portman (@natalieportman) 5 Фев 2020 в 1:19 PST

Свіжий погляд – миттєво

Якщо акторці треба миттєво відкрити погляд та приховати сліди безсонної ночі – на допомогу приходить туш. Наталі профарбувує вії, починаючи якомога ближче до коріння.

Коричнева туш додає моєму погляду виразності, але не перевантажує образ, – ділится зірка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Дженніфер Еністон.

Фото: IMDb

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.