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ICTV Ранок 04.10.2022 13:21
04.10.2022 13:21
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Секрети краси японок: як зберегти молодість і красу

Секрети краси японок: як зберегти молодість і красу

Секрети краси японок – як вони зберігають молодість та красу.

Жительки Японії славляться своєю красою і довели свою могутність у силі молодості, краси і безперечного здоров’я.

Хороша новина полягає в тому, що кожна з нас може слідувати правилам їхнього догляду за обличчям, способам харчування та різноманітним спробам покращення самопочуття.

І ефект точно не змусить чекати.

Як доглядають за собою японки?

Водорості

Японки використовують їх для збереження молодості різноманітними способами. Наприклад, готують і кладуть у їжу як приправу, а також додають у косметичні засоби.

Водорості захищають від сонячних променів, вирівнюють тон обличчя і зволожують шкіру. Найсильніший ефект мають водорості Норі, тому вони найбільш популярні.

Колаген

крем фото

Існує три типи колагену: тваринний, рослинний та морський.

Зазвичай японки користуються кремами з рослинним колагеном – він ідеально підходить для відновлення краси шкіри, волосся, нігтів, а ще для здоров’я суглобів.

Проте, колаген приймають і в середину – його додають у їжу та чай. Японки запевняють, що він допомагає для еластичності тканин.

Олія камелії

олія для масажу фото

Інколи її називають Цубакі. Олія камелії за складом схожа на шкірне сало людини і добре поглинається.

Вона багатофункціональна, тому її можна використовувати не тільки для масажу обличчя, але й замість кондиціонеру волосся і для загоєння дрібних ран.

Квасоля адзукі

Японки роблять пілінг для обличчя та тіла за допомогою квасолі адзукі. Боби треба подрібнити до стану порошку – це дозволить не травмувати шкіру, але зробити її чистою.

На основі цього компоненту можна робити маски для обличчя разом із оліями або соком алое.

Жирні кислоти

лосось фото

Японки слідкують за своїм харчуванням і тому намагаються вживати якомога більше жирних кислот омега-3 та омега-6.

Вони містяться у шпинаті, олії, горіхах, червоній рибі, авокадо, мигдалю, мідіях. Також їх можна придбати в аптеці у вигляді капсул.

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Рецепт японської маски для зволоження обличчя

Найважливіший компонент – водорості, будь-якого виду.

До 20 г сухих водоростей потрібно додати 50 мл окропу і залишити на півгодини.

Після цього покласти столову ложку жирної сметани, чайну ложку рідкого меду та 5-7 крапель масла жожоба. Перемішати і накласти маску на обличчя на 15-20 хвилин.

Зауважимо, що маску треба використати повністю, бо згодом вона втратить увесь ефект.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси кореянок.

Анастасія Закомолдіна

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Теги: секрети краси
04.10.2022 13:21

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