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ICTV Ранок 24.06.2021 20:22
24.06.2021 20:22
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Гаряча і спокуслива. Емілі Ратаковскі відзнялася у відвертій фотосесії після пологів


Американська акторка і модель Емілі Ратаковскі вразила мережу спокусливими знімками.

Світлинами з відвертої фотосесії зірка поділилася у своєму інстаграм-блозі.

Пост моделі зібрав більше 1 мільйона 100 тисяч вподобань.

Зауважимо, у березні цього року Емілі стала мамою.

У Ратаковскі та її чоловіка Себастьяна Беара-МакКларда народився син.

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Нагадаємо, раніше ми писали, як Леся Нікітюк провела вихідні у Хмельницькому.

Фото: emrata

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Теги: інстаграм зірок, Емілі Ратаковскі, зірки, шоу-біз
24.06.2021 20:22



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