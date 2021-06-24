Гаряча і спокуслива. Емілі Ратаковскі відзнялася у відвертій фотосесії після пологів

Американська акторка і модель Емілі Ратаковскі вразила мережу спокусливими знімками.
Світлинами з відвертої фотосесії зірка поділилася у своєму інстаграм-блозі.
Пост моделі зібрав більше 1 мільйона 100 тисяч вподобань.
Зауважимо, у березні цього року Емілі стала мамою.
У Ратаковскі та її чоловіка Себастьяна Беара-МакКларда народився син.
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Нагадаємо, раніше ми писали, як Леся Нікітюк провела вихідні у Хмельницькому.
Фото: emrata
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24.06.2021 20:22
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