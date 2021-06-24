Гаряча і спокуслива. Емілі Ратаковскі відзнялася у відвертій фотосесії після пологів

Американська акторка і модель Емілі Ратаковскі вразила мережу спокусливими знімками.

Світлинами з відвертої фотосесії зірка поділилася у своєму інстаграм-блозі.

Пост моделі зібрав більше 1 мільйона 100 тисяч вподобань.

Зауважимо, у березні цього року Емілі стала мамою.

У Ратаковскі та її чоловіка Себастьяна Беара-МакКларда народився син.

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Нагадаємо, раніше ми писали, як Леся Нікітюк провела вихідні у Хмельницькому.

Фото: emrata

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