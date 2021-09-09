Простіше пересісти на велосипед? Українка розповіла, що не так з ПДР у Мексиці

Українка про особливості ПДР у Мексиці.
Алла вже близько року мешкає у Мексиці.
Сьогодні вона розкаже про недоліки буденного життя у цій колоритній країні, до яких звикунти не так вже й просто.
Шалена забудова міст
У Мексиці мешкає дуже велика кількість люду — понад 127 мільйонів осіб.
Кожен клаптик землі тут на вагу золота і це, хто б міг подумати, інколи стає причиною ДТП.
Справа в тому, що деякі приватні будинки в Мексиці побудовані просто біля дороги.
Тому часом, в’їзд у власний двір – це справжній квест, під час якого машину можуть просто протаранити.
І якщо вам здалося, що винним у такому ДТП буде автомобіліст, який не помітив виїжджаючого, то ні.
Дивні правила ПДР
У Мексиці не все так однозначно, як у нас.
У попередній ситуації винен той водій, чия автівка стояла не вздовж дороги, а упоперек. Навіть, якщо він просто заїжджав у свій двір.
Алла розповідає:
Місцеві закони кажуть — якщо врізалися у задню частину вашого авто, ви не винні. А якщо у передню частину чи збоку, тоді ДТП — це ваша відповідальніть.
Це ж правило розповсюджується і на припарковані автівки.Також по темі: Люблять карнавали і водять тварин в салони краси. Українка про життя в Пуерто-Рико Без чого не можна зняти житло в Канаді? Відверта розповідь емігрантки Країна контрастів. Чому бідні та заможні мексиканці ходять до різних супермаркетів
І покладатися на страховку в подібній ситуації – справа марна, каже Алла.
Але чому?
Про це дивіться у сюжеті нашої рубрики “Емігранти”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки заробляють вчителі у В’єтнамі.
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