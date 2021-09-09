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ICTV Ранок 09.09.2021 15:00
09.09.2021 15:00
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Простіше пересісти на велосипед? Українка розповіла, що не так з ПДР у Мексиці

Простіше пересісти на велосипед? Українка розповіла, що не так з ПДР у Мексиці

Українка про особливості ПДР у Мексиці. 

Алла вже близько року мешкає у Мексиці.

Сьогодні вона розкаже про недоліки буденного життя у цій колоритній країні, до яких звикунти не так вже й просто.

Шалена забудова міст

У Мексиці мешкає дуже велика кількість люду — понад 127 мільйонів осіб.

Кожен клаптик землі тут на вагу золота і це, хто б міг подумати, інколи стає причиною ДТП.

Справа в тому, що деякі приватні будинки в Мексиці побудовані просто біля дороги.

Тому часом, в’їзд у власний двір – це справжній квест, під час якого машину можуть просто протаранити.

І якщо вам здалося, що винним у такому ДТП буде автомобіліст, який не помітив виїжджаючого, то ні.

Дивні правила ПДР

У Мексиці не все так однозначно, як у нас.

У попередній ситуації винен той водій, чия автівка стояла не вздовж дороги, а упоперек. Навіть, якщо він просто заїжджав у свій двір.

Алла розповідає:

Місцеві закони кажуть — якщо врізалися у задню частину вашого авто, ви не винні. А якщо у передню частину чи збоку, тоді ДТП — це ваша відповідальніть.

Це ж правило розповсюджується і на припарковані автівки.

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І покладатися на страховку в подібній ситуації – справа марна, каже Алла.

Але чому?

Про це дивіться у сюжеті нашої рубрики “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки заробляють вчителі у В’єтнамі.

Фото: Unsplash

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Теги: емігранти, життя за кордоном, Мексика
09.09.2021 15:00



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