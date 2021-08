Люблять карнавали і водять тварин в салони краси. Українка про життя в Пуерто-Рико

Українка про життя в Пуерто-Рико.

Аліса вже більше ніж півтора року мешкає у Пуерто-Рико.

Сама родом із Борисполя, але залюбки вивчає нову країну і ділиться своїми враженнями.

Пуерториканці не уявляють життя без вечірок, карнавалів та веселощів.

Гучні гуляння звикли влаштовувати чи не щотижня.

Окрім цього, люблять збиратися на пляжах. Обожнюють влаштовувати вечори сальси просто неба.

А ще цінують своїх тварин і часто водять їх до салонів краси.

Як звичне життя пуерториканців змінила пандемія?

Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

Фото: Unsplash

