Сара Джессіка Паркер: секрети молодості та краси зірки серіалу “Секс і місто”

Сара Джессіка Паркер — секрети краси та молодості акторки.

Пам’ятаєте звабливу й смішну Керрі Бредшоу?

Так, ту саму красуню із культового серіалу «Секс і місто», що виливала свої неврози у колонці New York Times.

То от, невдовзі усіма улюблена героїня повернеться.

Акторка, що зіграла Керрі — незамінна й прекрасна Сара Джессіка Паркер — погодилася знятися у новій довгоочікуваній частині серіалу.

Їй зараз 56, і вона все одно виглядає неймовірно.

Як їй це вдається? Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Як 55 -річній акторці вдається зберігати таку ідеально еластичну шкіру? Ми певні — це питання турбує кожного.

Але нічого нового Сара Джессіка Паркер тобі не розповість.

Вона, як і кожна жінка, намагається якомога довше не старіти, випробовуючи на собі якісь засоби для омолоджування.

Відтоді Паркер ніколи не виходить з дому без SPF 30.

До того ж, зірка використовує грим лише для роботи, а у повсякденному житті носить ледь помітний макіяж.

Категоричне «ні» Сара Джессіка Паркер говорить занедбаним нігтям.

Вона любить, коли її руки й ніжки виглядають бездоганно, тому ніколи не пропускає нагоди сходити в манікюрний салон.

Її можна зрозуміти.

Доглянуті та красиві нігті — маст-хев кожнісінької красуні й мінімальний прояв любові до себе.

А ще — тоді вони приваблюють усіх навколо.

Акторка якось зізналась, що просто фанатіє від їжі.

Проте це зовсім не заважає їй мати ідеальне тіло.

Джессіка не приховує, що наполегливо трудиться для цього.

Не погано для 55, еге ж?

Проте Паркер має правило — вона загартовує тіло, допоки не відчує болю у м’язах.

Розкішне волосся Сари Джессіки Паркер — це її візитівка.

Пригадай-но лише ті відомі кучері Керрі Бредшоу, які так полюбилися глядачам.

Можливо, саме тому акторка так трепетно до них ставиться.

Щодня робить всілякі маски для волосся, а також використовує бальзам-кондиціонер з великою кількістю живильних масел.

Головний секрет Джессіки Паркер полягає у внутрішній впевненості та любові до себе.

Сара Джессіка Паркер вважає, що краса йде зсередини.

І лише особисті якості допомагають виділятися з натовпу та бути красивою, навіть якщо на обличчі з’явилися кілька зайвих зморшок.

Ми певні — акторка має рацію.

Адже, що там не кажіть, світ пам’ятає її за щиру усмішку, милі риси характеру й відмінне почуття гумору.

Нагадємо, раніше ми розповідали про секрети краси Міли Йовович.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.