Не скромна дівчинка. Крістіна Агілера позувала топлес

Американськ співачка Крістіна Агілера показала спокусливе фото.
Зірка поділилсь знімком в своєму Інстаграм.
На фото знаменитість позує з оголеними грудьми, які ледь прикрила волоссям.
На знімку дівчина, окрім голого верху, вдягла блакитні джинси та нанесла нюдовий макіяж.
Тиждень до Жіночого фестивалю ✨???? Хто там буде? – підписала фото Крістіна.
Шанувальники у захваті від фотографій співачки. У коментарях підписники пишуть компліменти.Також по темі: Крістіна Агілера знущалася з доньки Оззі Осборна Яскраво і спокусливо. Ріанна показала фото у білизні Джей Ло в золотих ботфортах. Співачка продемонструвала гарячий образ
Допис встиг вже зібрати майже 750 тисяч вподобань.
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Фото: xtina