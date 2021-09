Не скромна дівчинка. Крістіна Агілера позувала топлес

Американськ співачка Крістіна Агілера показала спокусливе фото.

Зірка поділилсь знімком в своєму Інстаграм.

На фото знаменитість позує з оголеними грудьми, які ледь прикрила волоссям.

На знімку дівчина, окрім голого верху, вдягла блакитні джинси та нанесла нюдовий макіяж.

Шанувальники у захваті від фотографій співачки. У коментарях підписники пишуть компліменти.

Допис встиг вже зібрати майже 750 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого соромляться популярні зірки.

Фото: xtina

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.