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ICTV Ранок 08.09.2021 20:20
08.09.2021 20:20
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Не скромна дівчинка. Крістіна Агілера позувала топлес

Не скромна дівчинка. Крістіна Агілера позувала топлес

Американськ співачка Крістіна Агілера показала спокусливе фото.

Зірка поділилсь знімком в своєму Інстаграм.

На фото знаменитість позує з оголеними грудьми, які ледь прикрила волоссям.

На знімку дівчина, окрім голого верху, вдягла блакитні джинси та нанесла нюдовий макіяж.

Тиждень до Жіночого фестивалю ✨???? Хто там буде? – підписала фото Крістіна.

Шанувальники у захваті від фотографій співачки. У коментарях підписники пишуть компліменти.

Також по темі: Крістіна Агілера знущалася з доньки Оззі Осборна Яскраво і спокусливо. Ріанна показала фото у білизні Джей Ло в золотих ботфортах. Співачка продемонструвала гарячий образ

Допис встиг вже зібрати майже 750 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого соромляться популярні зірки.

Фото: xtina

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Теги: інстаграм зірок, Крістіна Агілера, шоу-бізнес
08.09.2021 20:20



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