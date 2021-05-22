Зіркові комплекси: чого соромляться знаменитості

Комплекси популярних зірок.

Неідеальна фігура, ламке волосся, тонкі губи, веснянки.

Так часто дівчата вишукують у своїй зовнішності “вади” та дуже комплексують через це.

Однак незадоволеними своїм виглядом іноді бувають і ті, хто прикрашає обкладинки глянців.

Ранок у Великому Місті склав для вас добірку комплексів знаменитих красунь.

Чого соромляться знаменитості

Скарлетт Йоганссон

Голлівудська акторка зізнається, що комплексує через фігуру.

Скарлетт, яку вважають секс-символом, каже, що любить своє тіло, однак не може побороти животик, який залишився після народження доньки.

Раніше зірка хвилювалася через “короткі ноги” та “повне обличчя”.

Проте зараз Йоганссон навчилася маскувати недоліки вдало підібраним одягом та макіяжем.

Ніколь Кідман

Довгий час Ніколь дуже побивалася через свою фігуру.

Я регулярно думаю про те, що у мене хлопчаче тіло. Я б вважала за краще мати більш круті вигини, вони роблять фігуру більш бажаною, — журиться зірка.

Окрім цього, акторка комплексує через бліду шкіру та веснянки.

Можливо, це пов’язано з дитячою травмою, адже однокласники жартували над особливістю зовнішності Кідман.

Кім Кардашян

Подейкують, що американській світській левиці не подобалися її надто широкі бедра.

Проте знаменитість змогла зробити цю, на її думку, “недосконалість” своєю фішкою.

Тепер за зіркою в інстаграмі стежать понад 220 мільйонів користувачів.

До того ж, Кім зізналася, що постійно бореться з невпевненістю в собі через целюліт.

За її словами, комплекс загострює потреба постійно фотографуватися.

Крістіна Агілера

Співачка вважає себе дуже низенькою. Зріст Агілери — 156 сантиметрів.

Через параметри “дюймовочки” зірка майже не з’являється на публіці без підборів.

Імовірно, через те, що у дитинстві Крістіну дражнили за мініатюрність.

Співачка також має схильність до зайвої ваги.

Однак за словами артистки, ця особливість її абсолютно не бентежить.

Анджеліна Джолі

Пухкі губи Джолі стали легендою та своєрідним символом сексуальності.

Але сама акторка не дуже любить їх.

Знаю, багато жінок вбили б за мої губи, але мені здається, вони у мене просто на все обличчя, – зізналася знаменитість в одному з інтерв’ю.

Також зірка заявила, що має проблеми з низькою самооцінкою та іноді боїться, що має вигляд “смішної ляльки”.

Ранок у Великому Місті зичить вам любити та приймати себе у всіх станах.

Навіть голлівудські красуні знаходять недоліки в зовнішності.

Досконалість утопічна, тож слід навчитися захолюватися собою з усіма “неідеальностями”.

Нагадаємо, раніше ми писали про зірок, які побороли рак.

Фото: IMDb

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