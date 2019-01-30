Крістіна Агілера знущалася з доньки Оззі Осборна

Зайві кілограми – одні з найстрашніших ворогів жінок. Часом вони перетворюються у дуже болючу зброю конкурентки. Келлі Осборн та Крістіна Агілера: боротьба поза ваговою категорією.

Кріс проти Келлі. Раунд перший

З одного боку завжди струнка та зваблива Крістіна Агілера. Вона не прикладала особливих зусиль, аби бути красунею. Чоловіки божеволіли від неї, а жінки тихо заздрили. З іншого боку завжди повненька та схожа на хлопчиська Келлі Осборн. Може вони б і не вплуталися у війну за кілограми, якби Крістіна не вирішила познущатися з Келлі. Почалося все на одній з телевізійних премій, де Кріс була ведучою. Вона, тоді вже популярна співачка, могла собі дозволити все: і поглузувати з інших, і гострим слівцем обмовити. Під роздачу потрапила тоді лише починаюча співачка, донька відомого рокера Оззі Осборна – Келлі Осборн. Спочатку на екранах показали закулісся, де Агілера кидала дротиками у фотографію Келлі Осборн. Після того як дівчина виступила, Крістіна вийшла на сцену зі словами: «А я думала Хеловін вже закінчився». Це зачепило Осборн, адже вона саме належала до підліткової субкультури і її стиль був відображенням її тонкої творчої душі. Одним словом Осборн знезнавиділа Агілеру. І все б нічого, якби Кріс не продовжила цькування.

Кріс проти Келлі. Раунд другий

Агілера увійшла в азарт і почала розкидатися образливими словами в бік Осборн. І більш за все Келлі діставалося за її фігуру. Крістіна не втрачала можливості розповісти, яка товста Келлі Осборн і як це жахливо. Келлі схудла, однак образ пухкої дівчинки в неї так і залишився. І в неї б ніяк не вийшло помститися Агілері, якби та раптово не набрала пару десятків зайвих кіло. Тут Келлі було на чому відігратися на передачі, де зірки оцінювали модні образи інших зірок. Цього разу вже Келлі Осборн поливала багном Агілеру. Від слів: «вона така товста, навіть я такою ніколи не була» до «нарешті це стерво таке товсте, як заслуговує». В той час вже струнка Осборн відігралася на всю своїми знущаннями з розповнілої Агілери. І нарешті у війні за кілограми перетягнула перемогу на свій бік.

Кріс проти Келлі. Раунд третій

Преса завалила Агілеру шквалом запитань: що трапилося, як вона допустила стільки зайвих кілограмів. На що Кріс завжди відповідала, що їй комфортно у пишному тілі. Однак вже зовсім скоро Агілера взялась за свою фігуру та схудла ледь не до своєї звичної ваги. За рік співачка скинула мало не 20 кілограмів і знову стала стрункою. От тільки вже не зачіпала Келлі Осборн, яка в той час знову роздобріла. Агілера просто тихенько раділа за свою перемогу, а то хто знає яким боком повернеться життя і скільки принесе із собою зайвих кіло.

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