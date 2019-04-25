Дженнифер Гарнер: модные образы самой красивой женщины планеты

Американский журнал People назвал самую красивую женщину 2019 года. По версии издания, ею стала голливудская актриса, экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер.
Фото 47-летней знаменитости украсило обложку спецвыпуска Poeple The Beautiful Issue, посвященного самым красивых людей в мире.
«Великолепная актриса, активистка и мать троих детей каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира», — объяснило свой выбор издание.
Утро в Большом Городе собрало интересные факты из биографии Дженнифер Гарнер и ее модные образы.
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Интересные факты о Дженнифер Гарнер
- В школьные годы Дженни была очень застенчивой. Она носила очки с толстыми стеклами, не пила, не курила и не чувствовала себя неловко среди сверстников.
- Первый поцелуй Дженнифер Гарнер был в 15 лет. Однако уже на следующий день бойфренд ее бросил, сказав, что она ужасная недотрога.
- До того, как стать актрисой, Гарнер работала работала продавцом в магазине мужской одежды и официанткой в ресторане.
- Известность актрисе принесла роль Ванда в комедии Где моя тачка, чувак? А её самой известной ролью стала Сидни Бристоу в фильме Шпионка.
- Дженнифер исполняет почти все трюки в фильмах без дублеров. Например, из-за травмы спины, полученной на съёмках одной из серий сериала Шпионка, актриса пропустила несколько промо-акций фильма Электра.
- Один раз в год актриса устраивает Yes Day для своих троих детей. Его суть в том, что целый день сыновья и дочери Гарнер могут делать всё, что захотят.
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