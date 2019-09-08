Дженнифер Энистон раскрыла свои секреты красоты

Дженнифер Энистон – одна из самых красивых актрис Голливуда. Сложно поверить, что ей – уже 50!

Журналисты Утра в Большом Городе решили разобраться, что помогает звезде выглядеть на 20 лет моложе своего возраста – и собрали ее главные бьюти-секреты.

Секрет 1. Вода, очень много воды

Один из главных секретов красоты Дженнифер Энистон – соблюдение питьевого режима. Она берет с собой бутылку воды, куда бы не направлялась.

«Со стороны может показаться, что я пью постоянно. И я действительно маниакальна насчет воды, легко выпиваю по пять бутылок в день. Сейчас это уже привычка, которую я даже не замечаю», – говорит актриса.

Она уверена– это помогает увлажнять тело изнутри и обеспечивает сияние кожи.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Joanna Aniston (@aniston.official) 6 Апр 2019 в 1:05 PDT

Секрет 2. Правильная еда

Питание звезды выглядит довольно просто. Она отдает предпочтение свежим свежим овощам и фруктам (они составляют аж 75% ее рациона!), нежирному мясу, рыбе, растительным белкам и крупам.

Вот как выглядит завтрак Дженнифер.

«Утро начинается со стакана воды комнатной температуры с долькой лимона. Потом я завтракаю черным кофе без сахара, яйцами, смузи, тостом из цельной пшеницы с авокадо и кокосовым маслом».

Однако один раз в неделю актриса позволяет себе расслабиться и полакомиться «запретными» продуктами. Например, ее любимой пастой карбонара.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston Fans (@jenniferanistononline) 4 Апр 2019 в 11:32 PDT

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Секрет 3. Никакой пластики!

Энистон уверена: если злоупотреблять пластическими операциями и уколами ботокса, мышцы лица атрофируются. А сама женщина в результате будет выглядеть только старше.

«Это мне точно не поможет. Я всегда считала инъекции слишком простым и очень скользким путем убежать от действительности. Люди, которые соглашаются на ботокс, просто теряют перспективу на красивое и естественное будущее, теперь это их новое нормальное состояние, из которого, как из западни, легко не выбраться», – считает звезда.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston Fans (@jenniferanistononline) 16 Мар 2019 в 12:26 PDT

Секрет 4. Регулярные тренировки

По мнению актрисы, красивое упругое тело невозможно без регулярных тренировок. На них Дженнифер тратит час в день. Но только с понедельника по субботу.

А вот в воскресенье она даёт своему телу отдохнуть и немного расслабиться.

Любимые тренировки Энистон – велотренажер, бокс, плавание и йога.

«Для того, чтобы тело было здоровым и красивым, нужно очень много работать. Я занимаюсь спортом шесть раз в неделю и знаю, что, если буду заниматься пять, потеряю форму», – говорит звезда.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Joanna Aniston (@aniston.official) 16 Мар 2019 в 7:29 PDT

Секрет 5. Здоровый сон

Дженнифер уверена: здоровый сон – это основа красоты. Поэтому она старается спать не менее 8 часов в сутки.

«Минимум за час до укладывания в постель я выключаю все электрические приборы. В идеале, конечно, нужно еще и свет приглушить во всем доме. Мобильный телефон рядом с кроватью тоже не нужно оставлять, а лучше вообще положить его в другой комнате», – делится Энистон.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston Fans (@jenniferanistononline) 26 Фев 2019 в 9:34 PST

Алина Литвиненко

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