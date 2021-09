Тільки готівкою? Чому українцям заборонять переводити оплату “на карту”

Податкова почала полювання на незареєстрованих ФОПів, які систематично отримують гроші за товари та послуги на банківські картки фізичних осіб.

Грошові перекази онлайн отримують чи переводять практично всі.

Усі доходи, що отримують фізичні особи готівкою чи навпаки, підлягають налогу.

Чи загрожують шрафи простим українцям, які користуються Інтернет-банком чи не щодня?

Який штраф передбачає за це українське законодавство?

І як бути громадянам, які не займаються підприємництвом, але регулярно приймають грошові перекази на свої картки?

Детальніше дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

