Тільки готівкою? Чому українцям заборонять переводити оплату “на карту”

Податкова почала полювання на незареєстрованих ФОПів, які систематично отримують гроші за товари та послуги на банківські картки фізичних осіб.
Грошові перекази онлайн отримують чи переводять практично всі.
Усі доходи, що отримують фізичні особи готівкою чи навпаки, підлягають налогу.
Чи загрожують шрафи простим українцям, які користуються Інтернет-банком чи не щодня?
Який штраф передбачає за це українське законодавство?Також по темі: Інтернет-банкінг. Як не стати жертвою шахраїв і купувати онлайн безпечно Скандал у Нацбанку: Україна може попрощатись з грошима МВФ? Онлайн-кредит на ваше ім'я. Як і навіщо шахраї полюють за нашими персональними даними
І як бути громадянам, які не займаються підприємництвом, але регулярно приймають грошові перекази на свої картки?
Детальніше дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке бізнес-карта і як нею користуватись.
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