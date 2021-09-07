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ICTV Ранок 07.09.2021 13:00
07.09.2021 13:00
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Тільки готівкою? Чому українцям заборонять переводити оплату “на карту”

Тільки готівкою? Чому українцям заборонять переводити оплату “на карту”

Податкова почала полювання на незареєстрованих ФОПів, які систематично отримують гроші за товари та послуги на банківські картки фізичних осіб. 

Грошові перекази онлайн отримують чи переводять практично всі.

Усі доходи, що отримують фізичні особи готівкою чи навпаки, підлягають налогу.

Чи загрожують шрафи простим українцям, які користуються Інтернет-банком чи не щодня?

Який штраф передбачає за це українське законодавство?

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І як бути громадянам, які не займаються підприємництвом, але регулярно приймають грошові перекази на свої картки?

Детальніше дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке бізнес-карта і як нею користуватись.

Фото: Pexels

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Теги: банк, гроші, фоп
07.09.2021 13:00



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