Онлайн-кредит на ваше ім’я. Як і навіщо шахраї полюють за нашими персональними даними

Отримав доступ до Інтернет-банкінгу, замінив усі особисті дані та й набрав кредитів. На Львівщині чоловік став жертвою дуже вправного афериста.

Той без його відома уклав кредитні угоди з 9 фінансовими установами.

Звісно ж, все оформив на ні в чому не винного бідолаху.

Гроші переказав на власні банківські картки та картки своїх знайомих, заволодівши 50 тисячами гривень.

Таких історій щодня стає тільки більше.

Чому шахрайство з онлайн-позиками не рідкість?

Шахрайство з онлайн-позиками зараз дуже поширене, адже багато установ, які видають такі дистанційні кредити, просто не перевіряють інформацію й дуже легко дають гроші.

А крайнім може виявитись будь-хто, хто про цей кредит навіть не знав.

Приватний детектив Руслан Болгов каже:

Їм абсолютно все одно, як буде отримано кредит і яка кредитка буде вказана в графі на отримання.

Як шахраї провертають таку схему?

Для того, щоб оформити на людину без її відома онлайн-кредит, шахраю потрібно отримати доступ до персональних даних.

Експерт з кібербезпеки Олеся Данильченко каже:

Частіше за все спочатку в людини викрадають фінансовий номер. Фактично зараз все до нього прив’язано.

Далі зловмиснику потрібні копії ваших документів – паспорта та ідентифікаційного коду.

При цьому взяти онлайн-кредит вони можуть і на втрачений, і на викрадений документ.

Як захиститися?

Чи можна уникнути шахрайства, колипостійно в різних організаціях вимагають копії документів.

Маємо одну пораду, як вчинити, щоб їх не змогли використати шахраї.

За словами Олесі Данильченко:

Дуже рекомендовано, залишати на копіях документів надпис, що це лише для використання певною установою.

І ще один важливий момент.

Зараз за словами адвоката Віталія Собковича, набуває популярності шахрайство з використанням електронного цифрового підпису.

Якщо саме за допомогою нього на вас оформили кредит, то довести свою непричетність буде дуже важко.

Саме тому доступ до Вашого цифрового підпису повинен бути лише у Вас.

Як діяти, якщо ви все таки натрапили на шахраїв, дивіться у руриці “Гаряча тема”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила безпечного онлайн-шопінгу.

Фото: Unsplash

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