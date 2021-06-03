Онлайн-кредит на ваше ім’я. Як і навіщо шахраї полюють за нашими персональними даними

Отримав доступ до Інтернет-банкінгу, замінив усі особисті дані та й набрав кредитів. На Львівщині чоловік став жертвою дуже вправного афериста.
Той без його відома уклав кредитні угоди з 9 фінансовими установами.
Звісно ж, все оформив на ні в чому не винного бідолаху.
Гроші переказав на власні банківські картки та картки своїх знайомих, заволодівши 50 тисячами гривень.
Таких історій щодня стає тільки більше.Також по темі: «Вітаємо, ви виграли автомобіль!» Усе про популярну шахрайську схему «Я за це платити не буду». Правила безпечних онлайн-покупок Що робити, якщо шахраї зняли гроші з картки?
Чому шахрайство з онлайн-позиками не рідкість?
Шахрайство з онлайн-позиками зараз дуже поширене, адже багато установ, які видають такі дистанційні кредити, просто не перевіряють інформацію й дуже легко дають гроші.
А крайнім може виявитись будь-хто, хто про цей кредит навіть не знав.
Приватний детектив Руслан Болгов каже:
Їм абсолютно все одно, як буде отримано кредит і яка кредитка буде вказана в графі на отримання.
Як шахраї провертають таку схему?
Для того, щоб оформити на людину без її відома онлайн-кредит, шахраю потрібно отримати доступ до персональних даних.
Експерт з кібербезпеки Олеся Данильченко каже:
Частіше за все спочатку в людини викрадають фінансовий номер. Фактично зараз все до нього прив’язано.
Далі зловмиснику потрібні копії ваших документів – паспорта та ідентифікаційного коду.
При цьому взяти онлайн-кредит вони можуть і на втрачений, і на викрадений документ.
Як захиститися?
Чи можна уникнути шахрайства, колипостійно в різних організаціях вимагають копії документів.
Маємо одну пораду, як вчинити, щоб їх не змогли використати шахраї.
За словами Олесі Данильченко:
Дуже рекомендовано, залишати на копіях документів надпис, що це лише для використання певною установою.
І ще один важливий момент.
Зараз за словами адвоката Віталія Собковича, набуває популярності шахрайство з використанням електронного цифрового підпису.
Якщо саме за допомогою нього на вас оформили кредит, то довести свою непричетність буде дуже важко.
Саме тому доступ до Вашого цифрового підпису повинен бути лише у Вас.
Як діяти, якщо ви все таки натрапили на шахраїв, дивіться у руриці “Гаряча тема”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила безпечного онлайн-шопінгу.
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