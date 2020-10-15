Скандал у Нацбанку: Україна може попрощатись з грошима МВФ?

Чи може Україна може втратити шанс отримати гроші від Міжнародного валютного фонду.

Минулого тижня Наглядова Рада Національного банку України оголосила догану та недовіру першим заступникам голови Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які в тому числі працювали й у команді попереднього голови НБУ – Якова Смолія.

Офіційна причина догани – порушення політики «єдиного голосу».

Простіше кажучи, Сологуб і Рожкова в коментарях ЗМІ висловили сумніви, що Україна отримає транш МВФ до кінця цього року і, мовляв, стосунки з фондом відкотились до стану 2015–го року.

Раді Нацбанку це однозначно не сподобалось.

Чому внутрішні чвари Нацбанку загрожують співпраці з МВФ

Ви зараз подумаєте – «і що? яке взагалі діло? Самі посварились, самі й розберуться».

Такої ж думки дотримується і частина експертів.

– Не може бути в уряді окремої позиції міністра. Є позиція уряду. Якщо ви з чимось незгодні, сідайте в коло і виясняйте між собою стосунки, але на загал виходьте з єдиною позицією. Не може бути з уст заступника фрази, що ми з вами повернулись назад до 2015–го року в стосунках з МВФ і нам треба знову з нуля заробляти з МВФ авторитет, – каже виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Та у випадку з НБУ не все так однозначно.

За діяльністю Національного банку України пильно стежить Міжнародний валютний фонд як головний кредитор нашої країни.

І будь-яка незлагода всередині українського регулятора віддаляє від нас отримання такої необхідної фінансової допомоги.

– Давайте, ми згадаємо, куди йдуть основні транші від МВФ. Вони йдуть у валютні резерви Нацбанку України. Тому настільки велика зацікавленість керівництва МВФ з приводу збереження незалежності Нацбанку України, – каже Олег Пендзин.

Як МВФ відреагували на конфлікт? І до чого тут реакція США

Справді, в МВФ миттєво відреагували на конфлікт. І досить прозоро натякнули, що, мовляв, ви краще підкилимних ігор не влаштовуйте.

–Забезпечення відповідальності Правління НБУ має провадитися згідно засад управління Національним банком. Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися МВФ, – прокоментував скандал офіційний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Окрім реакції МВФ, ми отримали практично аналогічну заяву від посольства США.

Прес–служба посольства на офіційній сторінці у твіттері написала, мовляв, «Міцний та незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України».

І експерти кажуть, що реакція американського посольства насправді також дуже показова.

– МВФ сам грошей не має. МВФ є розпорядником грошей своїх донорів. Одним з найбільших донорів МВФ – США. Тому, коли ми з вами говоримо про співпрацю з МВФ, ми маємо розуміти, що фонд обов’язково консультується із донорами, – каже Олег Пендзин.

Чому для МВФ така важлива незалежність Нацбанку

Зрештою, причини, чому в керівництві НБУ виник конфлікт, доволі прозорі і зрозумілі.

Різні президенти, різні команди, різні стилі управління.

Але що саме мають на увазі у Міжнародному валютному фонді, коли кажуть про незалежність Нацбанку, і головне чому ця незалежність така важлива?

– Незалежність Національного банку України має проявлятись в політиці по основних напрямках своєї діяльності без будь-якого втручання у свою діяльність. У нас за весь період незалежності України ще не було випадку, коли приходив президент і не мінялось керівництво Національного банку. І це хвилює кредиторів, тому що вони в цьому вбачають певну втрату незалежності Нацбанку, – зазначає Пендзин.

Але, зрештою навіть не внутрішні чвари стоять між нами та ключовою міжнародною фінансовою структурою.

Найголовніша проблема нині – антикорупційна реформа.

Незалежність НАБУ та вибір нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури – те питання, без вирішення яких ми не отримаємо грошей. А вони нам дуже потрібні.

Олег Пендзин каже: “Україні потрібен не стільки транш як такий, скільки дієва співпраця з МВФ”.

Що конкретно втратить Україна без цієї співпраці?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, навіщо Україні потрібні гроші від МВФ.

Фото: Unsplash

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