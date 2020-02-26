Бізнес-карта: що це таке та як нею користуватися

Що таке банківські картки для підприємств і як ними користуватися? Відповідь у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Уявіть ситуацію – ви підприємець і у вас є малий бізнес, який вимагає все більше повсякденних витрат – будь це оплата оренди офісу, закупка канцелярії або представницькі витрати на зразок зустрічей у ресторанах.

Щоб кожного разу не діставати гроші з каси чи йти за готівкою до банку, можна оформити спеціальну картку для бізнесу та розраховуватися нею.

Що таке бізнес-карти та для чого вони потрібні

«Бізнес картка – це спеціальний продукт для підприємця в українських банках, це власно кажучи, доступ до рахунку підприємця. Це може бути пластикова картка або додаток, через який можна робити усі закупи, які ви маєте у вашому бізнесі. Розрахунки робляться швидко незалежно від часу доби. А також це зняття готівки. Через банкомати банків можна зробити цілодобово без необхідності відвідувати банк», – говорить директор по роботі з клієнтами MasterCard в україні Анна Онищенко.

Віртуальна картка для бізнесу

Звучить цікаво, але випускати спеціальну карту – це, напевно, довго, доведеться заповнювати якісь бланки. Є більш швидкий варіант?

«Для того, щоб відкрити новий рахунок, підприємцю не потрібно їхати у відділення банку. Можна все робити просто зі свого телефону за допомогою додатку. До того ж, сплачувати рахунки, знімати готівку та використовувати цифрові гаманці Apple Pay та Google Pay можна також дистанційно», – пояснив Сергій Клюєв, керівник напрямку МСБ Приватбанку.

Сьогодні ми зрозуміли, що таке бізнес картки та для чого вони потрібні.

Наприклад, для підприємців, які цінують свій час та прагнуть економити гроші свого підприємства.

Адже можна контролювати рахунок свого підприємства, пришвидшувати платежі та фіксувати розрахунки.

А це створює тенденцію до прозорого ведення бізнесу.

Детальніше про бізнес-картки дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зняти готівку на касі магазину.

Фото: Pixabay

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