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ICTV / Ранок / Інтернет-банкінг. Як не стати жертвою шахраїв і купувати онлайн безпечно / 31.01.2021 11:16
31.01.2021 11:16
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Інтернет-банкінг. Як не стати жертвою шахраїв і купувати онлайн безпечно


Через пандемію коронавірусу все більше людей надають перевагу покупкам в інтернеті замість фізичних платежів.

За даними української IT-компанії EVO, загальна вартість товарів і послуг, які придбали українці в інтернеті в 2020 році сягнула 107 мільярдів гривень.

Це на 41% більше, ніж у 2019!

Разом із тим зросла й кількість шахрайських схем в мережі.

Як не дати себе ошукати і купувати онлайн безпечно? 

Обережно, шахраї! 

Створення фішингових Інтернет-ресурсів, інтерфейс, яких дуже схожий на популярні онлайн-магазини чи сторінки банків – один з найпоширеніших нині видів шахрайства в інтернеті, – повідомляє Кіберполіція України.

Якщо вирішите купити будь-що на таких “сайтах-підробках”, ризикуєте не лише одноразово викинути гроші на вітер, а й “злити” дані своєї банківської карти аферистам.

Часто посилання на фішингові ресурси надсилають у поштових розсилках, – кажуть експерти.

Листи ж супроводжують кричущими “фразами-гачками” на кшталт “поспішайте – залишилась година до кінця акції!” або “купуйте ноутбуки зі знижкою 90%!”.

Фахівці радять зберігати у закладках сайти своїх банків та онлайн-магазини, де звикли купувати товари та послуги.

Також по темі: Що робити, якщо шахраї зняли гроші з картки? Купляєте тварину через інтернет? Як захиститись від шахраїв Недоброчесні покупці: як не потрапити на гачок онлайн-шахраїв

Це завжди безпечніше, ніж переходити за прямим посиланням.

Тим паче, якщо воно від невідомого адресата.

Якщо ж вам подобається відслідковувати “гарячі пропозиції” і ви свідомо підписуєтеся на купу онлайн-розсилок  – не полінуйтеся їх перевірити.

Уважність понад усе 

Наступний крок перевірки сайту.

Про безпечність з’єднання з тим чи іншим ресурсом може свідчити значок замочку, – кажуть експерти.

Зазвичай його можна побачити біля назви сайту зліва чи справа.

Залежить від того, яким браузером ви користуєтеся.

Замочок – це така собі посвідка про шифрування даних.

Означає, що інформація, якою ви обмінюєтеся з сайтом, скоріше за все, залишиться конфіденційною, адже передача відбувається за захищеним протоколом.

Нині стандартом безпеки вважається розширення протоколу HTTPS, – зауважують фахівці.     

Які ще правила інтернет-банкінгу існують? Як захистити свої дані?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують.

Фото: Unsplash 

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Теги: банківська система, покупка в Інтернеті, шахраї
31.01.2021 11:16



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