Інтернет-банкінг. Як не стати жертвою шахраїв і купувати онлайн безпечно

Через пандемію коронавірусу все більше людей надають перевагу покупкам в інтернеті замість фізичних платежів.
За даними української IT-компанії EVO, загальна вартість товарів і послуг, які придбали українці в інтернеті в 2020 році сягнула 107 мільярдів гривень.
Це на 41% більше, ніж у 2019!
Разом із тим зросла й кількість шахрайських схем в мережі.
Як не дати себе ошукати і купувати онлайн безпечно?
Обережно, шахраї!
Створення фішингових Інтернет-ресурсів, інтерфейс, яких дуже схожий на популярні онлайн-магазини чи сторінки банків – один з найпоширеніших нині видів шахрайства в інтернеті, – повідомляє Кіберполіція України.
Якщо вирішите купити будь-що на таких “сайтах-підробках”, ризикуєте не лише одноразово викинути гроші на вітер, а й “злити” дані своєї банківської карти аферистам.
Часто посилання на фішингові ресурси надсилають у поштових розсилках, – кажуть експерти.
Листи ж супроводжують кричущими “фразами-гачками” на кшталт “поспішайте – залишилась година до кінця акції!” або “купуйте ноутбуки зі знижкою 90%!”.
Фахівці радять зберігати у закладках сайти своїх банків та онлайн-магазини, де звикли купувати товари та послуги.Також по темі: Що робити, якщо шахраї зняли гроші з картки? Купляєте тварину через інтернет? Як захиститись від шахраїв Недоброчесні покупці: як не потрапити на гачок онлайн-шахраїв
Це завжди безпечніше, ніж переходити за прямим посиланням.
Тим паче, якщо воно від невідомого адресата.
Якщо ж вам подобається відслідковувати “гарячі пропозиції” і ви свідомо підписуєтеся на купу онлайн-розсилок – не полінуйтеся їх перевірити.
Уважність понад усе
Наступний крок перевірки сайту.
Про безпечність з’єднання з тим чи іншим ресурсом може свідчити значок замочку, – кажуть експерти.
Зазвичай його можна побачити біля назви сайту зліва чи справа.
Залежить від того, яким браузером ви користуєтеся.
Замочок – це така собі посвідка про шифрування даних.
Означає, що інформація, якою ви обмінюєтеся з сайтом, скоріше за все, залишиться конфіденційною, адже передача відбувається за захищеним протоколом.
Нині стандартом безпеки вважається розширення протоколу HTTPS, – зауважують фахівці.
Які ще правила інтернет-банкінгу існують? Як захистити свої дані?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують.
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