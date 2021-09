Чи є сенс купувати електронну книгу? Плюси і мінуси девайса

Електронні книгі, або ж ридери, популярні серед тих, хто любить читати. Втім, багато хто й надалі надає перевагу традиційним паперовим виданням.

То чи є сенс купувати е-book? Ранок у Великому Місті вирішив розібратися та зібрав головні плюси та мінуси девайсу у матеріалі.

У ридерах використовують екрани з технологією електронного чорнила. На вигляд вони нагадують звичайний папір з надрукованими на ньому літерами.

Головна відмінність від дисплею телефона чи планшета у тому, що в електронних книгах екран не світиться зсередини. Завдяки цьому – очі менше втомлюються. Звічно ж, є моделі і з підсвіткою, але навіть на них цю функцію можна просто вимкнути.

Е-book це компактно і зручно. Можна зібрати цілу бібліотеку в маленькому пристрої формату А5. І при цьому ще й зекономити, бо девайс окупиться вже через 10-15 прочитаних книг.

Чимало школярів більше не носять стуси важких книжок у портфелях – просто завантажують підручники на електронну книгу.

Крім того, така компактність стане у нагоді в подорожах, коли у валізі і без книг мало місця.

У багатьох «читалках» є вбудовані словники. Ця функція стане у нагоді, якщо ти любиш читати літературу іноземними мовами.

Зустрічаєш незнайоме слово – одразу його виділяєш, і вбудований словник показує тобі переклад. Зручно.

Закладки і записник тобі більше не знадобляться – адже електронна книжка сама знає, на якому моменті ви зупинилися.

Крім того, по ходу читання можна робити замітки «на полях», і для цього навіть не знадобиться олівець.

Тобі треба знайти слово «велосипед» у книжці на 700 сторінок? Ридер зробить це буквально за секунду.

А от уяви, скільки б часу такий пошук зайняв у звичайній паперовій книзі.

Придбавши е-book, любителі почитати можуть зробити вагомий внесок в екологію. Адже більше не доведеться знищувати дерева для виробництва чергової паперової книги.

Монохромні тьмяні ілюстрації в електронних книгах не дуже радують око. Особливо коли хочеш порозглядати модний журнал або книгу про роботи художників.

Ридери з кольоровими екранами лише починають зявлятися, втім, ціни на них поки що зовсім не радують.

Перегортання сторінок на «читалках» зазвичай відбувається із невеликою затримкою. Це лише секунда, чи навіть менше, але декого таки дратує.

Шорох листів паперу та неповторний книжний запах – цієї романтики власники ридерів, на жаль, позбавлені. І декому з них не вистачає неповторної атмосфери «реальних» книг.

Не всі електронні книжки можна комфортно читати на яскравому сонці. Можуть заважати бліки та недостатньо яскравий текст.

Тож для пляжного читання краще таки надати перевагу традиційним паперовим виданням.

Сучасні е-book тримають зарад батареї близько місяця, тож часто їх заряджати не доведеться. Втім, може виникнути ситуація, коли ти залишишся і без заряду, і без розетки поруч.

Крім того, іноді на гаджет доведеться встановлювати оновлення прошивки, які допоможуть усунути баги, освіжити інтерфейс та покращити роботу пристрою.

Тепер ти знаєш плюси і мінуси електронних книг. Сподіваємося, ця інформація допоможе тобі зробити правильний саме для тебе вибір.

Фото: Unsplash

