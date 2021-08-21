Ну дуже по-французьки: ТОП-7 фільмів, сповнених пристрасті, романтики і гумору

Добірка кращих французьких фільмів для незабутнього вечора.
Щире, чуттєве та дуже талановите.
Саме такі слова спадають на думку, коли мова йде про французьке кіно.Також по темі: Захопливий Боллівуд. Топ шедеврів індійського кіно Не Термінатором єдиним. ТОП-7 фільмів з легендарним Арнольдом Шварценеггером Без "Величного століття". ТОП-7 турецьких серіалів про кохання
Читай добірку Ранку у Великому Місті і обирай, під що будеш щиро плакати чи сміятися цього вечора.
ТОП-7 французьких фільмів
Фатальна красуня
Рік випуску: 2006
Рейтинг IMDb: 7,0
Дуже нетрадиційна історія кохання чекає тих, хто з головою зануриться у “Фатальну красуню”.
Свіжо, небанально і дуже пристрасно…
Сюжет
Працівник курорту Жан знайомиться з утриманкою Ірен.
Хлопець видає себе за багатія, і коли обман розкривається, обурена дівчина розлучається з Жаном.
Але юнак настільки в неї закоханий, що спершу витрачає на Ірен всі свої гроші, а потім починає працювати жиголо, щоб бути неподалік від дівчини.
Та, у свою чергу, дає йому професійні поради і поступово переймається до нього симпатією.
Просто разом
Рік випуску: 2007
Рейтинг IMDb: 6,8
Поки ми не далеко відійшли від легендарної акторки Одрі Тоту, мусимо згадати про ще одну чуттєву мелодраму, у якій вона зіграла головну роль.
“Просто разом” — це дуже красива картина про самотність, дружбу і, звісно ж, любов…
Сюжет
Самотня прибиральниця Камілла живе в мансарді старого паризького будинку.
Одного разу вона знайомиться з мешканцем розкішної нижньої квартири, сором’язливим заїкою Філібером.
Коли Камілла захворює на грип, Філібер переселяє дівчину до себе, але навіть не намагається завести з нею роман.
Замість цього у Камілли починаються стосунки з іншим квартирантом Філібера, зухвалим кухарем Франком.
Ім’я
Рік випуску: 2012
Рейтинг IMDb: 7,3
Жодна добірка французького кіно не обійдеться без старих добрих комедій.
Дотепні діалоги і прекрасна акторська гра фільму “Ім’я” точно покращить твій настрій.
Сюжет
Вінсент невдовзі вперше стане батьком.
Запрошений на вечерю до сестри Єлизавети і її чоловіка П’єру, її чоловікові, він зустрічає Клода, свого друга дитинства.
В очікуванні прибуття Анни, своєї молодої дружини, той задає безліч питань про його майбутнє батьківство.
Але коли Вінсента запитали про ім’я для майбутньої дитини, його відповідь занурила всіх у подив…
Мій король
Рік випуску: 2015
Рейтинг IMDb: 7,1
Нестримна пристрасть, буря емоцій та океан почуттів.
Цю красиву стрічку варто назвати найбільш французькою з усіх перелічених нами раніше, бо знята вона за найкращими правилами романтичного Парижу.
Сюжет
Колись Тоні і Джорджіо охопив блискавичний потяг одне до одного, але одних лише почуттів виявилося недостатньо для підтримки непорушного союзу.
Отримавши серйозну травму, героїня змушена провести 6 тижнів у санаторії.
І поки її нога повільно відновлюється, вона згадує минуле, сповнене як злетами, так і падіннями…
Париж-Манхеттен
Рік випуску: 2012
Рейтинг IMDb: 6,1
До речі, про Париж.
Якщо тобі кортить опинитися там вже цього вечора, тоді без роздумів вмикай цю добру та милу мелодраму.
Сюжет
Чарівна дівчина Аліса, що працює у невеликій паризькій аптеці, на жаль, самотня.
У неї було вже багато кавалерів, а у її батька та рідних вже вичерпується фантазія, у придумуванні причин, щоб познайомити її з наступим кандидатом-нареченим.
Хто ж стане достойним принцом для мрійливої Аліси?
Божевільні сусіди
Рік випуску: 2017
Рейтинг IMDb: 5,5
Ця комедія не лише дозволить досхочу насміятися, а й продемонструє, як французи дивляться на проблему мігрантів та в чому бачать вирішення проблем зіткнення цивілізацій.
Сюжет
Успішний політик Жан-Етьєн, у ході передвиборчих дебатів, мав необережність сповістити всю країну, що готовий відкрити Францію для всіх іммігрантів, які зможуть знайти притулок і їжу навіть у його помешканні.
На наступний день під дверима власного будинку герой виявив циганський табір, який йому доведеться залишити в себе, заради прихильності виборців.
Закохані невротики
Рік випуску: 2010
Рейтинг IMDb: 6,9
Якщо тебе теж бентежить питання, як жити сором’язливим людям у нашому стрімкому та швидкому світі, тоді ця стрічка точно для тебе.
До того ж, хіба можна пройти повз таку красномовну назву?
Сюжет
Що відбувається, коли у чоловіка і жінки спільне захоплення? Вони закохуються.
Саме це і трапилося з Жаном-Рене, директором невеликої шоколадної фабрики, і Анжелікою, талановитим кондитером, яку він найняв на роботу.
Але чи зможуть вони здолати патологічну скромність, щоб жити довго і щасливо…
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку фільмів про тропічні острови.
Фото: IMDb