Ну дуже по-французьки: ТОП-7 фільмів, сповнених пристрасті, романтики і гумору

Добірка кращих французьких фільмів для незабутнього вечора.

Щире, чуттєве та дуже талановите.

Саме такі слова спадають на думку, коли мова йде про французьке кіно.

Читай добірку Ранку у Великому Місті і обирай, під що будеш щиро плакати чи сміятися цього вечора.

Рік випуску: 2006

Рейтинг IMDb: 7,0

Дуже нетрадиційна історія кохання чекає тих, хто з головою зануриться у “Фатальну красуню”.

Свіжо, небанально і дуже пристрасно…

Сюжет

Працівник курорту Жан знайомиться з утриманкою Ірен.

Хлопець видає себе за багатія, і коли обман розкривається, обурена дівчина розлучається з Жаном.

Але юнак настільки в неї закоханий, що спершу витрачає на Ірен всі свої гроші, а потім починає працювати жиголо, щоб бути неподалік від дівчини.

Та, у свою чергу, дає йому професійні поради і поступово переймається до нього симпатією.

Рік випуску: 2007

Рейтинг IMDb: 6,8

Поки ми не далеко відійшли від легендарної акторки Одрі Тоту, мусимо згадати про ще одну чуттєву мелодраму, у якій вона зіграла головну роль.

“Просто разом” — це дуже красива картина про самотність, дружбу і, звісно ж, любов…

Сюжет

Самотня прибиральниця Камілла живе в мансарді старого паризького будинку.

Одного разу вона знайомиться з мешканцем розкішної нижньої квартири, сором’язливим заїкою Філібером.

Коли Камілла захворює на грип, Філібер переселяє дівчину до себе, але навіть не намагається завести з нею роман.

Замість цього у Камілли починаються стосунки з іншим квартирантом Філібера, зухвалим кухарем Франком.

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 7,3

Жодна добірка французького кіно не обійдеться без старих добрих комедій.

Дотепні діалоги і прекрасна акторська гра фільму “Ім’я” точно покращить твій настрій.

Сюжет

Вінсент невдовзі вперше стане батьком.

Запрошений на вечерю до сестри Єлизавети і її чоловіка П’єру, її чоловікові, він зустрічає Клода, свого друга дитинства.

В очікуванні прибуття Анни, своєї молодої дружини, той задає безліч питань про його майбутнє батьківство.

Але коли Вінсента запитали про ім’я для майбутньої дитини, його відповідь занурила всіх у подив…

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 7,1

Нестримна пристрасть, буря емоцій та океан почуттів.

Цю красиву стрічку варто назвати найбільш французькою з усіх перелічених нами раніше, бо знята вона за найкращими правилами романтичного Парижу.

Сюжет

Колись Тоні і Джорджіо охопив блискавичний потяг одне до одного, але одних лише почуттів виявилося недостатньо для підтримки непорушного союзу.

Отримавши серйозну травму, героїня змушена провести 6 тижнів у санаторії.

І поки її нога повільно відновлюється, вона згадує минуле, сповнене як злетами, так і падіннями…

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 6,1

До речі, про Париж.

Якщо тобі кортить опинитися там вже цього вечора, тоді без роздумів вмикай цю добру та милу мелодраму.

Сюжет

Чарівна дівчина Аліса, що працює у невеликій паризькій аптеці, на жаль, самотня.

У неї було вже багато кавалерів, а у її батька та рідних вже вичерпується фантазія, у придумуванні причин, щоб познайомити її з наступим кандидатом-нареченим.

Хто ж стане достойним принцом для мрійливої Аліси?

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 5,5

Ця комедія не лише дозволить досхочу насміятися, а й продемонструє, як французи дивляться на проблему мігрантів та в чому бачать вирішення проблем зіткнення цивілізацій.

Сюжет

Успішний політик Жан-Етьєн, у ході передвиборчих дебатів, мав необережність сповістити всю країну, що готовий відкрити Францію для всіх іммігрантів, які зможуть знайти притулок і їжу навіть у його помешканні.

На наступний день під дверима власного будинку герой виявив циганський табір, який йому доведеться залишити в себе, заради прихильності виборців.

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 6,9

Якщо тебе теж бентежить питання, як жити сором’язливим людям у нашому стрімкому та швидкому світі, тоді ця стрічка точно для тебе.

До того ж, хіба можна пройти повз таку красномовну назву?

Сюжет

Що відбувається, коли у чоловіка і жінки спільне захоплення? Вони закохуються.

Саме це і трапилося з Жаном-Рене, директором невеликої шоколадної фабрики, і Анжелікою, талановитим кондитером, яку він найняв на роботу.

Але чи зможуть вони здолати патологічну скромність, щоб жити довго і щасливо…

Фото: IMDb

