Ще той гангстер. Найкращі фільми з Робертом де Ніро

Фільми з Робертом де Ніро — добірка Ранку у Великому Місті.

Пронизливий погляд, талановита акторська гра та повне занурення у свого персонажа.

Поява Роберта де Ніро у кінострічках однозначно надає їм культовості та особливого шарму.

Ми зібрали для вас найкращі фільми з Робертом де Ніро.

Стрічка, яка принесла де Ніро славу, впізнаваність і премію “Оскар” за найкращу чоловічу роль другого плану.

Актор зіграв молодого мафіозі Віто Корлеоне.

Сюжет

Кінокартина має дві сюжетні лінії.

Одна з них оповідає про долю мафіозного синдикату під керівництвом Майкла Корлеоне.

Інша — своєрідний екскурс у минуле, який пояснює, як Віто Корлеоне, батько Майкла, примкнув до злочинного світу Нью-Йорка.

Стрічка, де Роберт де Ніро знову вдало вжився у роль кримінального авторитета.

Сюжет

Головні герої фільму — американські гангстери Девід Аронсон, Макс Беркович, Пепсі і Філіпп Штайн.

Вони подружилися ще в 20-ті роки і разом пройшли етап дорослішання та становлення.

Після того, як Девід “відсидів” у в’язниці, він повертається до своїх друзів, які підпільно торгують спиртним.

Товариші стали королями гангстерського світу у часи “сухого закону”.

Вони ще не знають, що одного разу їм доведеться дотриматися своєї підліткової клятви та віддати життя одне за одного.

Кримінальна драма Мартіна Скорсезе.

Сюжет

Сем Ротштейн — природжений гравець, у цьому йому неабияк допомогли увага, розум і здатність до вирішення математичних задач.

Обдарованість хлопця помічають кримінальні володарі світу, і Сема ставлять на чолі двох найбільших казино в столиці грального бізнесу Лас-Вегасі.

Тепер за головним героєм фільму закріплено відповідальне доручення — помічати хитрих відвідувачів, які прагнуть обікрасти казино, викривати обман працівників закладу і легальним шляхом поповнювати кишені босам мафії.

Все, що стосується темних справ, рекету та продажу заборонених законом товарів лягло на плечі друга Сема — Нікі Санторо.

Перед ними відкрився світ можливостей, однак самі чоловіки на різних етапах сходять із запланованого шляху.

У житті Ротштейна з’являється фатальна красуня на ім’я Джинджер, яка працює в казино і надає ескорт-послуги його клієнтам.

Сем до безтями закохується у красуню і починає працювати під своїм керівництвом.

Цим спочатку привертає до себе додаткову увагу, а згодом і гнів небезпечних мафіозі.

Стрічка, у якій де Ніро зіграв зі ще одним легендарним актором Аль Пачіно.

Сюжет

Історія протистояння детектива і злочинця починається з добре спланованої атаки на інкасаторів.

Під час нападу у одного зі зловмисників здають нерви, і він вбиває охоронців.

Розслідування справи доручають лейтенанту Вінсенту Ханну.

Кінокартина на основі роману Метью Квіка.

Роберт де Ніро зіграв батька головного героя.

Сюжет

Пет Солітано-молодший повертається з психіатричної лікарні до будинку батьків.

Він одержимий ідеєю повернути свою колишню дружину, до якої йому заборонено наближатися рішенням суду.

Герой Де Ніро кидається в авантюру б’ється зі старим знайомим об заклад.

На кону усі сімейні заощадження.

Для перемоги необхідно, щоб футбольна команда з Філадельфії взяла гору над суперником на полі, а Пет-молодший і його нова знайома отримали хоча б п’ять балів в танцювальному конкурсі.

Фото: IMDb

