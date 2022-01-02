Ще той гангстер. Найкращі фільми з Робертом де Ніро

Фільми з Робертом де Ніро — добірка Ранку у Великому Місті.

Пронизливий погляд, талановита акторська гра та повне занурення у свого персонажа.

Поява Роберта де Ніро у кінострічках однозначно надає їм культовості та особливого шарму.

Ми зібрали для вас найкращі фільми з Робертом де Ніро.

Топ фільмів із Робертом де Ніро

Хрещений батько 2 (1974)

Стрічка, яка принесла де Ніро славу, впізнаваність і премію “Оскар” за найкращу чоловічу роль другого плану.

Актор зіграв молодого мафіозі Віто Корлеоне.

Сюжет

Кінокартина має дві сюжетні лінії.

Одна з них оповідає про долю мафіозного синдикату під керівництвом Майкла Корлеоне.

Інша — своєрідний екскурс у минуле, який пояснює, як Віто Корлеоне, батько Майкла, примкнув до злочинного світу Нью-Йорка.

Одного разу в Америці (1983)

Стрічка, де Роберт де Ніро знову вдало вжився у роль кримінального авторитета.

Сюжет

Головні герої фільму — американські гангстери Девід Аронсон, Макс Беркович, Пепсі і Філіпп Штайн.

Вони подружилися ще в 20-ті роки і разом пройшли етап дорослішання та становлення.

Після того, як Девід “відсидів” у в’язниці, він повертається до своїх друзів, які підпільно торгують спиртним.

Товариші стали королями гангстерського світу у часи “сухого закону”.

Вони ще не знають, що одного разу їм доведеться дотриматися своєї підліткової клятви та віддати життя одне за одного.

Казино (1995)

Кримінальна драма Мартіна Скорсезе.

Сюжет

Сем Ротштейн — природжений гравець, у цьому йому неабияк допомогли увага, розум і здатність до вирішення математичних задач.

Обдарованість хлопця помічають кримінальні володарі світу, і Сема ставлять на чолі двох найбільших казино в столиці грального бізнесу Лас-Вегасі.

Тепер за головним героєм фільму закріплено відповідальне доручення — помічати хитрих відвідувачів, які прагнуть обікрасти казино, викривати обман працівників закладу і легальним шляхом поповнювати кишені босам мафії.

Все, що стосується темних справ, рекету та продажу заборонених законом товарів лягло на плечі друга Сема — Нікі Санторо.

Перед ними відкрився світ можливостей, однак самі чоловіки на різних етапах сходять із запланованого шляху.

У житті Ротштейна з’являється фатальна красуня на ім’я Джинджер, яка працює в казино і надає ескорт-послуги його клієнтам.

Сем до безтями закохується у красуню і починає працювати під своїм керівництвом.

Цим спочатку привертає до себе додаткову увагу, а згодом і гнів небезпечних мафіозі.

Протистояння (1995)

Стрічка, у якій де Ніро зіграв зі ще одним легендарним актором Аль Пачіно.

Сюжет

Історія протистояння детектива і злочинця починається з добре спланованої атаки на інкасаторів.

Під час нападу у одного зі зловмисників здають нерви, і він вбиває охоронців.

Розслідування справи доручають лейтенанту Вінсенту Ханну.

Збірка промінців надії (2012)

Кінокартина на основі роману Метью Квіка.

Роберт де Ніро зіграв батька головного героя.

Сюжет

Пет Солітано-молодший повертається з психіатричної лікарні до будинку батьків.

Він одержимий ідеєю повернути свою колишню дружину, до якої йому заборонено наближатися рішенням суду.

Герой Де Ніро кидається в авантюру б’ється зі старим знайомим об заклад.

На кону усі сімейні заощадження.

Для перемоги необхідно, щоб футбольна команда з Філадельфії взяла гору над суперником на полі, а Пет-молодший і його нова знайома отримали хоча б п’ять балів в танцювальному конкурсі.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми про шпигунів.

Фото: IMDb

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