Міцні обійми в бікіні: Тіна Кунакі показала відверті фото з Венсаном Касселем

У цієї солодкої парочки, як завжди гаряче!
Так напередодні популярна фотомодель , дружина відомого французського актора Венсана Каселя, Тіна Кунакі привітала свого коханого чоловіка із 3 річницею подружнього життя.
І показала цілому Instagram іхні спільні сексуально-романтичні знімки:
Моє улюблене місце, — прокоментувала Тіна, маючи на увазі Венсана.
Кассель, він же колишній Моніки Белуччі, до слова, на 30 років старший за красуню Кунакі.Також по темі: Алекс Родрігес забрав у Джей Ло подарований Porsche? Як реагують соцмережі Перехоплює подих. Тіна Кунакі поділилася сміливими фото Кохання не перемогло. ТОП-5 зіркових пар, які розпалися у 2021
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка.
Фото: tinakunakey