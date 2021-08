Міцні обійми в бікіні: Тіна Кунакі показала відверті фото з Венсаном Касселем

У цієї солодкої парочки, як завжди гаряче!

Так напередодні популярна фотомодель , дружина відомого французського актора Венсана Каселя, Тіна Кунакі привітала свого коханого чоловіка із 3 річницею подружнього життя.

І показала цілому Instagram іхні спільні сексуально-романтичні знімки:

Кассель, він же колишній Моніки Белуччі, до слова, на 30 років старший за красуню Кунакі.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Фото: tinakunakey

