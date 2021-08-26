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ICTV Ранок 26.08.2021 20:00
26.08.2021 20:00
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Міцні обійми в бікіні: Тіна Кунакі показала відверті фото з Венсаном Касселем

Міцні обійми в бікіні: Тіна Кунакі показала відверті фото з Венсаном Касселем

У цієї солодкої парочки, як завжди гаряче!

Так напередодні популярна фотомодель , дружина відомого французського актора Венсана Каселя, Тіна Кунакі привітала свого коханого чоловіка із 3 річницею подружнього життя.

І показала цілому Instagram іхні спільні сексуально-романтичні знімки:

Моє улюблене місце, — прокоментувала Тіна, маючи на увазі Венсана.

Кассель, він же колишній Моніки Белуччі, до слова, на 30 років старший за красуню Кунакі.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка.

Фото: tinakunakey

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Теги: інстаграм зірок, Венсан Кассель, зірки, Тіна Кунакі
26.08.2021 20:00



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