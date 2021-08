Водні процедури 18+. Оголена Віра Брежнєва похизувалася відвертим відео

Майже повністю оголилася на весь Instagram Віра Брежнєва.

Так напередодні співачка показала підписникам, як освіжається під душем.

Ох, і галасу наробила зірка своєю красивою формою.

Нею навіть тренерка Аніта Луценко не змогла не захопитися:

Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Брежнєва хвилі підкорювала.

Фото: ververa

