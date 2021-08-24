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ICTV Ранок 24.08.2021 18:15
24.08.2021 18:15
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Водні процедури 18+. Оголена Віра Брежнєва похизувалася відвертим відео

Водні процедури 18+. Оголена Віра Брежнєва похизувалася відвертим відео

Майже повністю оголилася на весь Instagram Віра Брежнєва.

Так напередодні співачка показала підписникам, як освіжається під душем.

18+. Водні процедури. Вирішила почати цей тиждень ось так, – підписала відео Брежнєва.

Ох, і галасу наробила зірка своєю красивою формою.

Нею навіть тренерка Аніта Луценко не змогла не захопитися:

коментарі під Постом Брежнєвої фото

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Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Брежнєва хвилі підкорювала.

Фото: ververa

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Теги: інстаграм зірок, Віра Брежнєва, зірки, шоу-біз
24.08.2021 18:15



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