Водні процедури 18+. Оголена Віра Брежнєва похизувалася відвертим відео

Майже повністю оголилася на весь Instagram Віра Брежнєва.
Так напередодні співачка показала підписникам, як освіжається під душем.
18+. Водні процедури. Вирішила почати цей тиждень ось так, – підписала відео Брежнєва.
Ох, і галасу наробила зірка своєю красивою формою.
Нею навіть тренерка Аніта Луценко не змогла не захопитися:
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Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Брежнєва хвилі підкорювала.
Фото: ververa
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24.08.2021 18:15
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