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ICTV / Ранок / Почуття: Настя Каменських випустила чуттєву пісню українською / 29.01.2021 10:50
29.01.2021 10:50
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Почуття: Настя Каменських випустила чуттєву пісню українською


Настя Каменських, також відома як NK, випустила новий україномовний кліп під  назвою “Почуття”. У ньому зірка предстала в ніжному образі нареченої.

Автором слів стала сама Каменських у кооперації з чоловіком Потапом.

У кліпі “Почуття” показали історію дівчини, яка йде під вінець.

Вона дуже щаслива і ділиться своїми почуттями із рідними, друзями, і головне – з мамою.

У зворушливому кліпі справді знялася мама співачки Лідія Каменських.

Також по темі: Сексуальна Каменських в спортзалі: співачка показала, як на неї впливають тренування Потап і Настя Каменських запалили Instagram своїми гарячими танцями Настя Каменських заінтригувала фанатів провокативним фото

Раніше Настя розповідала, що її тато дуже чекав на прем’єру цього кліпу, тому що в ньому знялася його кохана дружина.

На жаль, до цього дня він не дожив (ред. батько Каменських Олексій Жмур помер напередодні,  25 січня).

«Почуття» – це ода любові, а любов – це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту і батьків і несемо крізь усе своє життя. Я щаслива, що у мене є кохана людина, з якою ми поділяємо любов і музику. І створили для вас цю неймовірну композицію. Сподіваюся, що це відео вам нагадає все найщасливіші моменти вашого жізні. «Почуття» – ода закоханим і люблячим, – так Настя прокоментувала пісню у своєму Інстаграм.

Настя Каменських – кліп Почуття

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала гарячі фото в Instagram.

Фото: Kamenskux

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Теги: Настя Каменських
29.01.2021 10:50



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