Школи відкриють, незважаючи на Дельта штам? Наскільки це безпечно

З 1 вересня школи в Україні таки відкриються — причому, йдеться навіть про регіони з “червоним” рівнем епіднебезпеки.

Але за умови, що щонайменше 80% працівників навчального закладу вакциновані від коронавірусу, — зазначають у МОЗ.

У свою чергу, міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що викладачів не примушуватимуть робити щеплення, якщо вони того не бажають.

Школи просто підуть на “дистанційку”.

Але як бути, якщо заклад виконав умову щодо 80% вакцинованих, але деякі вчителі, які контактують з дітьми, не зробили щеплення і становлять загрозу дітям?

То чи можливе безпечне відкриття шкіл на тлі поширення штаму “дельта”, та за яких саме умов?

Усі подробиці — у сюжеті Альони Нестеренко.

