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Video: Школи відкриють, незважаючи на Дельта штам? Наскільки це безпечно

З 1 вересня школи в Україні таки відкриються — причому, йдеться навіть про регіони з "червоним" рівнем епіднебезпеки. Але за умови, що щонайменше 80% працівників навчального закладу вакциновані від коронавірусу, — зазначають у МОЗ. У свою чергу, міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що викладачів не примушуватимуть робити щеплення, якщо вони того не бажають. Школи просто підуть на "дистанційку". Але як бути, якщо заклад виконав умову щодо 80% вакцинованих, але деякі вчителі, які контактують з дітьми, не зробили щеплення і становлять загрозу дітям? [read_more_news] То чи можливе безпечне відкриття шкіл на тлі поширення штаму "дельта", та за яких саме умов? Усі подробиці — у сюжеті Альони Нестеренко. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Дельта зводить боротьбу з коронавірусом нанівець. Фото: Unsplash

Школи відкриють, незважаючи на Дельта штам? Наскільки це безпечно
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З 1 вересня школи в Україні таки відкриються — причому, йдеться навіть про регіони з “червоним” рівнем епіднебезпеки.

Але за умови, що щонайменше 80% працівників навчального закладу вакциновані від коронавірусу, — зазначають у МОЗ.

У свою чергу, міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що викладачів не примушуватимуть робити щеплення, якщо вони того не бажають.

Школи просто підуть на “дистанційку”.

Але як бути, якщо заклад виконав умову щодо 80% вакцинованих, але деякі вчителі, які контактують з дітьми, не зробили щеплення і становлять загрозу дітям?

Також по темі: Науковці б’ють на сполох: штам Дельта може викликати рак Щеплення від грипу допомагає у боротьбі з COVID-19? Як це працює Ще більш смертоносний? Що відомо про штам коронавірусу Йота

То чи можливе безпечне відкриття шкіл на тлі поширення штаму “дельта”, та за яких саме умов?

Усі подробиці — у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Дельта зводить боротьбу з коронавірусом нанівець.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Школи відкриють, незважаючи на Дельта штам? Наскільки це безпечно / 18.08.2021 16:20
18.08.2021 16:20

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