Від Бетмена до Мойсея. Добірка найкращих ролей Крістіана Бейла

Найкращі фільми з Крістіаном Бейлом – добірка від Ранку у Великому Місті.

Він – майстер перевтілень та ефектного виконання найскладніших ролей.

Крістіан Бейл – голлівудський актор, якому під силу передати будь-який образ.

Які ж фільми у його доробки стали одними з найуспішніших?

Культова роль Бетмена, яка принесла Бейлу чи не найбільшу популярність.

Сюжет

Цього разу непереможному Бетмену протистоїть божевільний Джокер.

Він не розуміє, чому всі навколо такі серйозні.

Джокер ставиться до всіх подій, як до гри, але від його способу веселитися нерадісно нікому.

Дії Джокера неможливо передбачити, адже його зовсім не цікавлять гроші, як усіх інших бандитів.

Він не вірить в добру сторону людської натури і готовий довести цю теорію всім навколо, у тому числі і Бетмену, який ризикує життям заради інших.

Китайський воєнно-історичний фільм, де голлівудська зірка Бейл з’явився у головній ролі.

Сюжет

Американський трунар Джон Міллер нещодавно втратив маленьку дочку.

Він оплакує своє горе, випиваючи без міри.

Замовлення приводить його до тодішньої столиці Китаю місто Нанкін у розпал другої японо-китайської війни, коли японці захоплюють місто і влаштовують там різанину.

Протягом кількох тижнів японські війська тероризують місто.

Поховавши місцевого священника, Міллер знаходить прихисток у місцевому спорожнілому католицькому храмі.

Стрічка, яка принесла Крістіану Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану.

Сюжет

Колись брат Міккі Ворда був талановитим боксером, який славився прекрасними боями.

У Діккі був реальний шанс стати зіркою, але власні вади і наркозалежність завадили йому це зробити.

Вся надія тепер на молодшого брата, попереду у якого може бути блискуче майбутнє.

Разом з матір’ю і за сумісництвом їх менеджером Діккі допомагає Міккі будувати кар’єру.

Але річ у тому, що Діккі і вся родина ставляться до цього несерйозно.

Тож одного разу в молодшого брата уривається терпець.

Неперевершене перевтілення Бейла, за яке його удостоїли Золотого глобуса.

Сюжет

Історії злетів і падінь політика Діка Чейні.

Він був одним із наймогутніших і найвпливовіших віцепрезидентів в історії США.

Про молодого Діка Чейні говорили просто – «недолугий малий».

Він зловживав алкоголем, був виключений з університету, тягнув лямку простого електрика і навіть потрапляв під арешт.

Його кохана дружина Лінн втрачає терпіння і під загрозою розлучення вимагає від чоловіка взятися за розум.

Чейні підкоряється і починає політичну кар’єру.

Йому вдається потрапити на стажування в Білий дім, де він крок за кроком займає роль «сірого кардинала».

Біблій фільм Рідлі Скотта, де Бейл перевтілився у пророка Мойсея.

Сюжет

У Стародавньому Єгипті фараон дав розпорядження знищувати всіх народжених хлопчиків, батьки яких були євреями.

Мати Мойсея злякалася за життя сина і поклала дитину в корзину, відправивши її за течією Нілу.

Хлопчику судилося врятуватися, його помітила дочка фараона і згодом всиновила.

Мойсей виріс із Рамсесом, майбутнім фараоном Єгипту.

Подорослішавши, Мойсей втік з країни, але Господь велів повернутися назад, бо саме цей чоловік повинен був позбавити євреїв від рабства.

Фото: IMDb

