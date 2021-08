Без Піратів Карибського моря. ТОП-7 фільмів із Кірою Найтлі, за які ми її так любимо

Найкращі фільми з Кірою Найтлі – добірка від Ранку у Великому Місті.

Граційна, вишукана та елегантна.

Саме такі слова спадають на думку, коли знову і знову на екранах з’являється Кіра Найтлі.

У свої 36 британська акторка може похизуватися десятками успішних ролей та всесвітньою славою.

І це не дивно, адже її творча кар’єра розпочалася ще у віці 6 років!

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку фільмів з участю Кіри Найтлі.

Обирай свій улюблений і проводь цей вечір у вельми красивій компанії голлівудської зірки.

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDb: 7,8

Схоже, витончена зовнішність Кіри Найтлі створена саме для розкішної епохи Ренесансу.

Переконайся сам(-а), занурившись у таку красиву, хоч і всім добре знайому історію…

Сюжет

Дія фільму відбувається наприкінці XVIII століття в Англії.

Містер і місіс Беннет занепокоєні тим, щоб вдало видати дочок заміж.

Однак одна з доньок, свавільна Елізабет, хоче побратися лише з коханим…

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 6,6

Ще одна невмируща класика, яка змусила поглянути на всесвітньо відому лавсторі зовсім з нової перспективи.

Причому, із дуже красивої!

Сюжет

Відправившись на кілька днів у Москву, щоб помирити свого брата з дружиною, Анна Кареніна на вокзалі знайомиться з офіцером Вронським.

Це знайомство різко змінює її життя.

Будучи заміжньою, Анна шалено закохується у молодого офіцера.

Не витримавши розлуки, Вронський приїжджає до неї у Петербург.

Кареніна теж не може впоратися зі своїми почуттями, і вони починають таємно зустрічатися.

Незабаром про роман дізнається чоловік, і життя кожного з них починає змінюватися…

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 6,6

Хоч і зовсім не надовго, але все ж відійдемо від минулого.

До твоєї уваги зовсім небанальна мелодрама із вкрай повчальною мораллю.

Сюжет

Джоана і Майкл не так давно одружилися, тому ще не встигли стати парою, яка разом з’їла пуд солі.

Майкл по 11 годин пропадає на роботі і Джоана мало що знає про це.

Вона, як вважає чоловік, пише черговий роман, але насправді це не так.

Подібні “дрібнички” роблять міцність сімейної пари вразливою і звичайні будні стають для них низкою спокус…

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 6,7

Напружена, біографічна, революційна, важлива…

Описувати драму “Колетт” ми можемо довго, але її просто треба подивитись.

Обіцяємо — заряд натхнення та бажання змінювати цей світ на краще не забариться.

Сюжет

Красива, зухвала, талановита Колетт пише геніальні твори.

Саме їх її чоловік Віллі, пересічний письменник, видає за свої власні.

Що не книга, то бестселер і сенсація.

Коли Віллі намагається зробити з Колетт літературного раба і змушує написати ще один роман, вона кидає виклик загальноприйнятим поняттям про моду, літературу і навіть сексуальність.

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 6,4

Якщо ж сьогодні тобі зовсім не кортить здіймати революції, і душа прагне релаксу, тоді ось твоя зупинка.

“Крихітка” подарує чимало позитивних емоцій і просто забезпечить прекрасний вечір.

Сюжет

Доросла жінка Меган розуміє, що все ще перебуває у дитинстві, і не хоче зв’язувати себе узами шлюбу зі своїм шкільним коханням.

Тому, познайомившись з тінейджеркою Аннікою, Меган вирішує пожити у неї вдома тиждень і поміркувати про своє майбутнє.

А за одне як слід відірватися з її 17-річними друзями…

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 8,0

А це ідеальний варіант для любителів історії, трилерів та Бенедикта Камбербетча.

У тандемі з прекрасною Кірою Найтлі він проявляє себе ще палкіше…

Сюжет

Історична драма про британського криптографа Алана Тьюрінга, який працював під час Другої світової війни над секретними кодами фашистської Німеччини.

Маючи підтримку своїх друзів та нареченої Джоан, Тьюрінгу вдалося розшифрувати секретний код “Енігми” Третього рейху, завдяки чому на багато днів скоротилася війна, і були врятовані тисячі життів…

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 6,3

І наостанок — напружена воєнна драма з дуже красивою любовною лінією…

Якщо останнім часом тобі бракує гострих відчуттів, тоді мусиш її переглянути.

Сюжет

1946 рік, Німеччина. Британський полковник Льюїс Морган призначений тимчасовим мером Гамбурга.

Він зі своєю дружиною оселяється в розкішному особняку, що належить німецькому архітектору та його доньці.

Між дружиною Льюїса і німцем виникає роман.

Чи зуміє зраджений чоловік утриматися від покарання?

