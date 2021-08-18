Що подивитись? Добірка культових фільмів зі Скарлетт Йоханссон

36-річна голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон вагітна другою дитиною. Про це повідомив її чоловік, комік Колін Джост під час виступу.

Ми вітаємо пару і підібрали для тебе список крутих фільмів із Скарлетт Йоханссон.

Месники

Жанр: фантастика, пригоди, бойовик

Сюжет: Локі (зведений брат Тора) повертається. Земля у небезпеці і тільки найкращі мають сили її врятувати.

Зацікавило? Тоді починай кіноперегляд та насолоджуйся інтигуючим та захопливим сюжетом.

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Люсі

Жанр: бойовик, фантастика

Сюжет: Люсі на прохання свого хлопця погоджується передати валізу з наркотичною речовино містеру Чену.

Вона навіть не уявляє, до чого це призведе…

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Дух в оболонці

Жанр: бойовик, драма, кримінал

Сюжет: У майбутньому люди об’єднали свій мозок з віртуальним простором.

З’явився хакер, який став справжньою загрозою для влади. Привид в обладунках отримує завдання знайти цього злочинця.

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Шлюбна історія

Жанр: драма, комедія, мелодрама

Сюжет: Історія про сімейні стосунки Чарлі та Ніколь.

Вони прекрасно працюють разом, однак у стосунках почалися проблеми через відсутність взаєморозуміння.

Тому пара вирішує розлучитися.

Проте це досить складний поцес на який Чарлі та Ніколь не розраховували.

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Пристрасті Дон Жуана

Жанр: комедія, мелодрама

Сюжет: Джон — молодий хлопець, який веде розгульний спосіб життя.

Він не планує починати стосунки, його не цікавлять серйозні відносини. Але все змінюється, коли Джон зустрічає Барбару.

Чи вистачить сили хлопцю розпочати відносини та назавжди забути про своє минуле?

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Престиж

Жанр: детектив

Сюжет: фільм про двох ілюзіоністів, які раніше були напарниками, а стали ворогами. Кожен із них готовий ризикнути життям, аби стати кращим за іншого. У цій стрічці Скарлетт відзнялася у парі з Хью Джекманом.

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Ще одна з роду Болейн

Жанр: драма

Сюжет: епоха Середньовіччя, дві сестри Болейн і король Геніх VIII. Історія про боротьбу Анни і Марії, які намагаються завоювати прихильність короля, аби піднятися на трон.

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Труднощі перекладу

Жанр: романтика, драма

Сюжет: художній фільм про стосунки двох американців: дорослого чоловіка Боба і молодої дівчини Шарлотти, які опинилися в Японії.

Боб приїхав у Токіо, поселився у готель, де проживала випускниця університету. У нього – за спиною 25-річний шлюб, де вже давно пропала романтика, у неї – чоловік, який постійно пропадає на роботі. І ось пара зустріла одне одного.

Що було далі – дивися у кінострічці.

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Отож, запасайся смаколиками, заварюй чай та проводь вечір із цікавими та захопливими фільмами.

Приємного перегляду!

Нагадаємо, раніше ми писали про фільми з Кіану Рівзом.

Фото: IMDb

Поліна Акуленко

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