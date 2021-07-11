Як добре ти знаєшся на модних трендах — тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєшся на модних трендах.
Створення стильних образів може здатися дійсно складною наукою, підвладній далеко не кожному.
Та насправді нічого надможливого.
Слідкуючи за трендами та інноваціями зі світу моди, почуття стилю можна виховати.Також по темі: Твій ідеальний фільм на вечір – тест Богиня нью-йоркської моди. Стильні образи Емілі Ратаковскі Як добре ти знаєш столиці світу — тест
Цікаво, на скільки добре ти розбираєшся у моді? І чи можеш назвати себе фешн-експертом?
Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті й перевіряй себе.
Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання українських політиків.
Фото: Pixabay, romashka_ua_, fashionista__ua, nat_shoping, cajmel, modnayakoshka.com.ua
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