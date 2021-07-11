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ICTV Ранок 11.07.2021 09:00
11.07.2021 09:00
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Як добре ти знаєшся на модних трендах — тест


Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєшся на модних трендах.

Створення стильних образів може здатися дійсно складною наукою, підвладній далеко не кожному.

Та насправді нічого надможливого.

Слідкуючи за трендами та інноваціями зі світу моди, почуття стилю можна виховати.

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Цікаво, на скільки добре ти розбираєшся у моді? І чи можеш назвати себе фешн-експертом?

Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті й перевіряй себе.

Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання українських політиків.

Фото: Pixabay, romashka_ua_, fashionista__ua, nat_shoping, cajmel, modnayakoshka.com.ua

Головне фото: Pexels

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Теги: мода, модні тренди, стиль, тест
11.07.2021 09:00



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