Суперечливі дріжджді: джерело цілющих властивостей чи прихована небезпека?

Користь і шкода дріжджів.

Одні використовують їх для випічки та виробництва алкогольних напоїв.

Інші – з їх допомогою намагаються схуднути або вилікуватись від акне.

Навіть за профілактикою онкології дехто звертається до них.

Все це про дріжджі – продукт, навколо якого останніми роками ідуть жваві дискусії та суперечки дієтологів і гастроентерологів.

Ранок у Великому Місті теж вирішив долучитися до обговорення, і допомогти розібратися читачам у користі та шкоді різних видів цих одноклітинних грибів.

Почнемо із виду дріжджів, які найчастіше гостюють на наших кухнях.

Якщо ти гадаєш, що хлібопекарські дріжджі здатні лише на запашну випічку, то неабияк помиляєшся.

Окрім того, що продукт містить ціле джерело різноманітних вітамінів та мінеральних речовин, він ще й:

Два останніх пункти – це зовсім не магія, а просто потужна антиоксидантна дія, якою наділені хлібопекарські дріжджі.

Тому на їх основі часто готують косметологічні маски для обличчя та волосся.

Протипоказання: підагра, дисбактеріоз, гострі хвороби кишково-шлункового тракту.

На відміну від винних дріжджів, призначення яких читається у назві, з пивними не все так однозначно.

Їх можна придбати навіть у вигляді таблеток, оскільки вважається, що вони:

Остання корисна властивість буде особливо доречною під час такої продуктивної пори року, як осінь.

Протипоказання: вагітність, захворювання нирок, індивідуальна непереносимість.

І наостанок – найкорисніший вид дріжджів, який більшість із нас регулярно вживає у кисломолочних продуктах.

Завдяки високому вмісту цілющих пробіотиків, молочні дріжджі:

Протипоказання: надмірне вживання та індивідуальна непереносимість.

Корисних властивостей у дріжджів, хоч відбавляй. Але, якби все було так добре, людство б не ділилося на прихильників і противників цього продукту.

Багато лікарів вважають, що шкоди від дріжджів набагато більше, аніж користі. Особливо це стосується хлібопекарських.

Вони є неприродніми, а через технологію виробництва, ще й багатими на важкі метали та хімічні елементи.

Також щоденне вживання хліба, пива, вина призводить до надмірної бродильної активності.

Для клітин остання несе виключно шкоду, оскільки заважає саморегенерації та відновленню фізичної системи.

Грибковим дріжджам, крім сказаного вище, приписують:

Долучатися до табору прихильників чи противників дріжджів – вирішувати тобі.

Ми лиш порадимо слідкувати за тим, як реагує на цей продукт твій організм, зважати на протипокази кожного його виду та завжди пам’ятати про почуття міри.

Фото: Pixabay

