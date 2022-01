Рожева гімалайська сіль: суперпродукт чи маркетинговий хід?

Корисні властивості рожевої гімалайської солі.

Її називають порятунком від “білої смерті” та дивом з вершини світу.

Гімалайська сіль вже не перший рік поспіль залишається на піку своєї популярності.

І це не лише через свій привабливий вигляд та іноземне походженння.

Кажуть, вона сповнена корисних властивостей!

То що це — суперпродукт чи маркетинговий хід? Ранок у Великому Місті вирішив у цьому розібратися.

Звичайну білу сіль у народі називають “білою смертю” не дарма.

У її складі міститься 97-99% одного-єдиного компонента — хлориду натрію.

Йодована сіль теж не порятунок. Йодом вона збагачується штучно, та й у процесі виробництва від нього і сліду не залишається.

Виходить, уся надія — на гімалайську рожеву сіль. Чи виправдає вона наші очікування?

Ще й як!

Цю іноземну гостю добувають біля підніжжя Гімалайських гір.

Єдине у світі її родовище знаходиться в соляних копальнях Кхьюра, що в Пакистані.

Рожевий колір і корисний склад сіль отримала завдяки вулканічній магмі, яка мільйони років тому стікала по горах в морську воду, насичуючи її мікроелементами та мінералами.

А для того, щоб повірили навіть найбільші скептики, ми наведемо перелік корисних властивостей цього чудо-продукту.

Гімалайська рожева сіль славиться, щонайменше, 25 корисними мікроелементами.

Вони засвоюються організмом і насичують його усіма необхідними мінералами та мікроелементами.

Оскільки гімалайська сіль не затримує рідину в тканинах, як звичайна кухонна, то вона здатна відновлювати водно-сольовий обмін.

А необхідні електроліти, що містяться у її складі, перешкоджають зневодненню.

Гімалайську рожеву сіль використовують у боротьбі з хворобами опорно-рухового апарату.

Теплі ванни з додаванням півчашки сольового розчину допомагають позбутися надокучливого болю в суглобах.

Гіамалайська сіль активно виводить шлаки та токсини не лише з організму, а й зі шкіри.

Тому продукт використовують для боротьби з акне, вугрової висипки і навіть псоріазу.

Не лише косметологи, а й дієтологи захоплюються нею!

Рожева сіль покращує обмін речовин, допомагає організму спалювати надлишки жиру і не затримує рідину.

Крім того, скраб на основі рожевої солі з додаванням меду або кавовій гущі відмінно тонізує шкіру, забезпечуючи антицелюлітний ефект.

Кристали гімалайської рожевої солі допомагають боротися з респіраторними захворюваннями.

Їх використовують у якості профілактики грипу та гаймориту.

А інгаляції з сіллю здатні позбавити від синуситу й сухого кашлю.

Спелеотерапія стабілізує стан центральної нервової системи, ефективно лікує астму, алергії, знижує втому, позбавляє від хронічної втоми і безсоння.

Дивовижно, чи не так? І тут не обійшлись без гімалайської солі.

Пацієнти перебувають у спеціальній соляній печері, де повітря насичене корисними іонами.

Гадаємо, тепер сумнівів у користі гімалайської солі ти більше не маєш, а тим більше скептицизму щодо виправданості її ціни.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про корисні властивості мандаринок.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.