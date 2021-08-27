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ICTV Ранок 27.08.2021 20:00
27.08.2021 20:00
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На те вона й п’ятниця! Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю

На те вона й п’ятниця! Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю

П’ятниця – це завжди свято.

От і відома голлівудська акторка Єва Лонгорія, зірка “Відчайдушних домогосподарок” вирішила з цього приводу приготувати яскраві коктейлі.

Відео свого міні-майстер класу вона опублікувало лише вчора, а воно вже встигло набрати більш ніж 2 мільйони лайків.

У коментарях підписники захоплюються не лише рецептом алкогольного коктейлю, а й тим, як виглядає 46-річна Лонгорія без макіяжу.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Єви Лонгорії.

Фото: IMDb

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Теги: Єва Лонгорія, інстаграм зірок, зірки, шоу-біз
27.08.2021 20:00



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