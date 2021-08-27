На те вона й п’ятниця! Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю

П’ятниця – це завжди свято.
От і відома голлівудська акторка Єва Лонгорія, зірка “Відчайдушних домогосподарок” вирішила з цього приводу приготувати яскраві коктейлі.
Відео свого міні-майстер класу вона опублікувало лише вчора, а воно вже встигло набрати більш ніж 2 мільйони лайків.
У коментарях підписники захоплюються не лише рецептом алкогольного коктейлю, а й тим, як виглядає 46-річна Лонгорія без макіяжу.Також по темі: Джей Ло в золотих ботфортах. Співачка продемонструвала гарячий образ Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото «Залишила на два дні». Кеті Перрі жартівливо прокоментувала відверте фото Орландо Блума
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Єви Лонгорії.
Фото: IMDb