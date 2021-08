На те вона й п’ятниця! Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю

П’ятниця – це завжди свято.

От і відома голлівудська акторка Єва Лонгорія, зірка “Відчайдушних домогосподарок” вирішила з цього приводу приготувати яскраві коктейлі.

Відео свого міні-майстер класу вона опублікувало лише вчора, а воно вже встигло набрати більш ніж 2 мільйони лайків.

У коментарях підписники захоплюються не лише рецептом алкогольного коктейлю, а й тим, як виглядає 46-річна Лонгорія без макіяжу.

Фото: IMDb

