Вілл Сміт — найкращий актор Оскар 2022: добірка фільмів із королем харизми

Найкращим автором на номінації нагородження Оскар 2022 визнали Уілла Сміта. Ранок у Великому Місті зробив добірку улюблених фільмів із актором.

Він не ганяється за гонорарами й знімається лише в тих картинах, які цікаві йому особисто. При цьому вважається одним із найбільш високооплачуваних акторів у світі.

Будь-яка стрічка за участю Вілла Сміта приречена на успіх та всенародну любов, через його величезну армію прихильників по всій планеті.

Виною цьому шалена харизма й неймовірний талант.

Рік випуску: 1997

Рейтинг IMDb: 7,3

Науково-фантастична кінокомедія режисера Баррі Зонненфельда — чудова ідея на вечір.

Вілл Сміт у головній ролі точно підніме тобі настрій після важкого робочого дня.

Сюжет

На Землі таємно проживають півтори тисячі прибульців.

Для вирішення питань їх соціального захисту та запобігання землян від можливого негативного впливу створено таємне бюро зі співпраці з прибульцями — Люди в чорному (ЛВЧ).

У землян-агентів є просунуті технології для взаємодії з прибульцями та приховування їх присутності, а ще — прекрасне почуття гумору.

Які пригоди чекають на головних героїв та через що доведеться пройти, аби зберегти таємницю?

У 2002 році вийшло не менш смішне та захопливе продовження комедії.

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDb: 6,6

Говорячи про комедії, варто згадати про одну з найвідоміших із арсеналу Вілла Сміта.

Сюжет

В Алекса Гітченса на прізвисько «Хітч» незвичайна професія.

За хороший гонорар він допоможе будь-якому сором’язливому хлопцеві закрутити голову дівчині, в яку той закоханий.

Він професіонал своєї справи, і у нього ще не було невдач (ну, Вілл Сміт сюди підходить ідеально!)

Але що трапиться, як майстер пікапу теж закохається? Що тоді стане з його талантом?

Веселі пригоді Хітча та його нового клієнта точно організують ваш вечір.

Рік випуску: 2006

Рейтинг IMDb: 8,0

Відійдемо від гумору й поговоримо про чутливий та мотивуючий фільм, заснований на реальних подіях.

За участь у цій стрічці Вілл Сміт був номінований на Оскар за найкращу чоловічу роль.

Сюжет

В основі фільму лежать реальні події із життя біржового брокера Кріса Гарднера.

Кріс Гарднер — з тих людей, що створили себе самі.

Залишившись свого часу без грошей, але з півторарічним сином на руках, попри незліченну кількість перешкод, він досяг успіху у сфері інвестування.

Почав кар’єру з брокерських курсів, пройшов усі сходинки від стажера до власника компанії з багатомільйонним капіталом.

Ідею фільму можна передати фразою, яку головний герой говорить своєму синові «Якщо у тебе є мрія, ти повинен захистити її. Люди, які самі не можуть нічого зробити, казатимуть, що тобі це не під силу. Хочеш чогось? Іди і досягни цього. Крапка».

Дивися й надихайся.

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 5,7

Якщо ти полюбляєш бойовики та наукову фантастику, тоді фільм режисера Енга Лі — саме для тебе.

Сюжет

Генрі Броген (Вілл Сміт) – найманий вбивця, який мріє нарешті піти на пенсію та пожити спокійним життям.

Але якось він стикається з молодиком, який вражаюче схожий на нього в молодості.

Свого молодого клона зустрічаєш не щодня, тож Генрі хоче розібратися у тому, що відбувається, чого б це йому не коштувало.

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7, 0

Прекрасна нагода провести вечір із сім’єю. Можеш не сумніватися, остання екранізація всесвітньо відомої казки сподобається не лише дітям, а й дорослим.

Тут багато фарб, пісень та суспільно важливих тем, наприклад фемінізму. А ще — прекрасний Джіні, роль якого виконує неймовірний Сміт.

Сюжет

Про те, як добросердечний злочинець Аладдін знаходить у печері чарівну лампу із Джином всередині, точно знає кожен з нас.

Але наскільки по-новому зобразив пригоди принца “Алі-Абабви” та Джина редисер Гай Річі? І які суспільно важливі питання підняв у цьому фільмі?

Рік випуску: 2008

Рейтинг IMDb: 7, 2

Американський постапокаліптичний художній фільм жахів режисера Френсіса Лоуренса.

Стрічка готова не лише налякати, а й зачарувати тебе неймовірною грою Смітта.

Сюжет

Роберт Невіл — Військовий медик, вчений, що намагається стримати розповсюдження жахливого невиліковного вірусу, який виявився результатом людської діяльності. Завдяки імунітету Невіл залишився єдиною людиною в руїнах міста, яким колись був Нью-Йорк, а можливо, і на всій планеті.

Протягом трьох років Невіл методично відправляв радіоповідомлення у відчайдушній надії виявити когось з тих, хто вижив.

Він самотній. Єдиний друг – собака Саманта, яка потім була інфікована.

Жертви вірусу — інфіковані мутанти, ховаються в тіні, спостерігаючи за кожним рухом Невіла в очікуванні його неминучої помилки. Невіл намагається підібрати антивірус на основі власної крові, що володіє стійким імунітетом.

І при цьому він знає, що в меншості, і часу все менше.

Рік випуску: 2008

Рейтинг IMDb: 7, 6

Американський кінофільм, драма режисера Габріеле Муччіно теж не залишить тебе байдужим!

Обережно: Може бути багато сліз розчулення!

Сюжет

Головний герой фільму — Тім Томас — за два роки до описуваних подій потрапив в автокатастрофу через користування мобільним телефоном за кермом.

У ту ніч загинуло семеро людей, у тому числі й його кохана наречена Сара Дженсон.

Через рік після цього Тім віддав одну свою легеню братові Бену, що працює податківцем.

Це наштовхнуло його на думку, що таким чином він може врятувати стільки ж людей, скільки загинуло через нього в автокатастрофі.

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 6, 6

Кримінальна трагікомедія режисерів та сценаристів Гленна Фікарра та Джона Рекуа.

В головних ролях — Вілл Сміт, Марго Роббі та Родріго Санторо. Як тобі таке вибухове поєднання?

Сюжет

Досвідчений шахрай бере молоду привабливу дівчину під своє крило, але все ускладнюється, коли у них починаються романтичні стосунки.

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 7, 1

Американський біографічно-спортивний драматичний фільм, знятий Пітером Лендесманом.

Навіть, якщо спорт — це не твоє, все одно буде цікаво! Адже тут чимало таємниць…

Сюжет

Фільм розповідає про нейрохірурга Беннета Омалу, який намагається довести факт отримання футболістами важких травм голови під час гри, попри заперечення Національної футбольної ліги.

Та не всі готові почути жорстоку правду…

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDb: 7, 6

Спортивна драма, що змусить тебе плакати й сміятися разом із головними героями.

До речі, за роль Річарда Вільямса Віл Сміт претендує на нагороду престижної премії Оскар 2022 в номінації “Найкращий актор”.

Сюжет

Бути батьком — справа не з легких, особливо коли твої доньки — найвідоміші тенісистки світу. Події стрічки переносять нас у дитинство дівчаток. Їхній батько Річард Вільямс (Віл Сміт) має стати для них не просто тренером, а й справжнім другом і опорою, щоб привести їх до омріяної перемоги. Чи вдасться це йому?…

