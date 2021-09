Хто Гусеня, а хто – Коваленко: як би прізвища іноземних зірок звучали в Україні

Ми звикли, що іноземні прізвища звучать красиво і абстрактно. Втім, більшість із них походить від конкретних слів англійської та інших мов. І подекуди в перекладі звучать ну дуже забавно.

Звісно ж, прізвища не перекладаються. Але нам стало цікаво, як би звали знаменитостей, якби вони жили і працювали в Україні.

З французької мови Angelina Jolie перекладається як Анджеліна Гарненька.

Ну звісно ж, так і є! Цій красуні надзвичайно підходить її прізвище.

Прізвище зірки фільмів Ла-Ла Ленд і Щоденник пам’яті, канадського актора Райана Гослінга, має лише один варіант перекладу.

В англійській мові це слово означає «гусеня» 🙂

Прізвище голлівудської акторки й колишньої цивільної дружии Джонні Деппа перекладається з французької як Райська. Або Раєвска.

Неочікувано, правда? Нам здається, що таке прізвище не дуже підходить сценічному образу цього гарячого красеня.

Але якщо не знати перекладу з іспанської – навпаки, чудово йому пасує 🙂

Прізвище голівудської зірки Джуда Лоу в англійській мові має значення «закон».

Тож якби актор жив в Україні, його б звали Джуд Законний. А якби він був відомий у кримінальних колах, то й просто – Закон 🙂

Усе просто. Слово «fox» дослівно перекладається з англійської мови саме так.

Без сумніву, Сміт – одне з найпоширеніших прізвищ в англомовному світі. І перекладається воно як «коваль».

Тож улюбленець мільйонів, симпатяга Вілл Сміт у нас легко міг би стати Ковалем, Коваленком чи Ковальовим.

Так само, як і зірка Гаррі Поттера і Абатства Даунтон, акторка Меггі Сміт.

Ягідка. Або ­– Ягідна. Ось таке смачненьке прізвище має голлівудська акторка Холлі Беррі – володарка Оскара, Золотого Глобусу та Еммі.

Актор Орландо Блум квітне і пахне! А прізвище це лише підкреслює.

Ми зібрали у цьому матеріалі лише 10 зіркових прізвищ. Але цей список можна продовжувати ще дуже довго.

Вчіть іноземні мови – це допоможе бачити світ більш багатоманітним і не упускати цікавих деталей.

Головне фото: IMDb

