Немає вакцини? Українська емігрантка про життя в Таїланді в умовах пандемії

Одна з найбільш популярних туристичних країн для відпочинку зараз проживає важкі часи.
Мова йде про Таїланд, де вже три роки проживає українка Христина.
Вона розповіла про зміни, які відбулись в країні через пандемію, та які влада приймає заходи щодо запобігання розповсюдження коронавірусу.
Що відбувається в Таїланді?
Ще роки 1,5 тому до країни з’їжджалися туристи з усіх куточків світу, життя там не зупинялося ні вдень ні вночі.
Зараз же мільйони охочих відпочити на сонячних пляжах Таїланду з нетерпінням чекають на відкриття кордонів, а більшість самих таїландців живуть в доволі сірій реальності.
Зараз в Бангкоці як і в багатьох інших провінціях, оголошено локдаун. Це вже другий жорсткий локдаун з початку пандемії. Минулого локдаун цифри хворих були дуже низькими і тайці особи не турбувалися.
Христина каже:
Всі ходили в масках, дотримувалися запобіжних заходів, але ніхто не панікував.
Наразі в країні діє комендантська година. З 21:00 до 04:00 суворо заборонено перебувати на вулиці. Також закриті всі торгівельні центри, кінотеатри, спортзали та парки.
Жителі Таїланду дуже налякані ситуацією, що склалась, і не нехтують вакцинацією. Христина розповідає, що попит на щеплення настільки високий, що країна навіть не в змозі його задовольнити.Також по темі: Причина в Будді? Чому в Таїланді зараз 2564 рік Місто-музей і міні-Мальдіви: відкриваємо неповторну красу Албанії Відпочинок у Грузії: лайфхаки для ідеальної подорожі
Як тайці боряться з пандемією?
Коли Таїланд поверне те життя, яке втратив на початку 2020-го?
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