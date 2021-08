Немає вакцини? Українська емігрантка про життя в Таїланді в умовах пандемії

Одна з найбільш популярних туристичних країн для відпочинку зараз проживає важкі часи.

Мова йде про Таїланд, де вже три роки проживає українка Христина.

Вона розповіла про зміни, які відбулись в країні через пандемію, та які влада приймає заходи щодо запобігання розповсюдження коронавірусу.

Ще роки 1,5 тому до країни з’їжджалися туристи з усіх куточків світу, життя там не зупинялося ні вдень ні вночі.

Зараз же мільйони охочих відпочити на сонячних пляжах Таїланду з нетерпінням чекають на відкриття кордонів, а більшість самих таїландців живуть в доволі сірій реальності.

Зараз в Бангкоці як і в багатьох інших провінціях, оголошено локдаун. Це вже другий жорсткий локдаун з початку пандемії. Минулого локдаун цифри хворих були дуже низькими і тайці особи не турбувалися.

Христина каже:

Наразі в країні діє комендантська година. З 21:00 до 04:00 суворо заборонено перебувати на вулиці. Також закриті всі торгівельні центри, кінотеатри, спортзали та парки.

Жителі Таїланду дуже налякані ситуацією, що склалась, і не нехтують вакцинацією. Христина розповідає, що попит на щеплення настільки високий, що країна навіть не в змозі його задовольнити.

Як тайці боряться з пандемією?

Коли Таїланд поверне те життя, яке втратив на початку 2020-го?

Більше дивіться в сюжеті рубрики “Емігранти”.

Фото: Unsplash

