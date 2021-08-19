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Video: Тільки через ріелтора? Як орендувати житло в Туреччині

Емігрантка про особливості оренди житла в Туреччині.

Туреччина – країна, в якій є все: і гори, і море, і колоритні ринки, і височезні бізнес-центри. Ліна одружена з турком. Сьогодні дівчина розкаже про особливості турецької оренди. Чому в Туреччині неможливо винайняти житло без ріелтора? Як разом з договором оренди отримати посвідку на проживання в країні? Та чому при заселенні в нове житло неможливо уникнути знайомства з сусідами? [read_more_news] Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, чому Естонія  електронна держава.

Фото: Unsplash

Тільки через ріелтора? Як орендувати житло в Туреччині
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Емігрантка про особливості оренди житла в Туреччині.

Туреччина – країна, в якій є все: і гори, і море, і колоритні ринки, і височезні бізнес-центри.

Ліна одружена з турком. Сьогодні дівчина розкаже про особливості турецької оренди.

Чому в Туреччині неможливо винайняти житло без ріелтора?

Як разом з договором оренди отримати посвідку на проживання в країні?

Та чому при заселенні в нове житло неможливо уникнути знайомства з сусідами?

Також по темі: Райський куточок у вогні: хто підпалив Туреччину? Відпочинок у Туреччині: що треба знати перед поїздкою Відпустка в Туреччині 2021: що важливо знати про "карантинний" відпочинок

Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, чому Естонія  електронна держава.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Тільки через ріелтора? Як орендувати житло в Туреччині / 19.08.2021 12:00
19.08.2021 12:00

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