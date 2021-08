Тільки через ріелтора? Як орендувати житло в Туреччині

Емігрантка про особливості оренди житла в Туреччині.

Туреччина – країна, в якій є все: і гори, і море, і колоритні ринки, і височезні бізнес-центри.

Ліна одружена з турком. Сьогодні дівчина розкаже про особливості турецької оренди.

Чому в Туреччині неможливо винайняти житло без ріелтора?

Як разом з договором оренди отримати посвідку на проживання в країні?

Та чому при заселенні в нове житло неможливо уникнути знайомства з сусідами?

Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, чому Естонія – електронна держава.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.