Причина в Будді? Чому в Таїланді зараз 2564 рік

Емігрантка про життя в Таїланді.

Таїланд – країна, де Будда це цар і бог для більшості мешканців.

Як смерть Будди вплинула на тайське літочислення – про це і не тільки Ранок у Великому Місті дізнався в українки Христини, яка вже 2 роки мешкає в Таїланді.

Особливості літочислення

У Таїланді зараз не 2021 рік. Це пов’язано з паном Буддою.

Вважається, що він помер в 543 році до нашої ери і саме з того часу в деяких країнах, де сповідується буддизм, ведеться літочислення.

В Таїланді не лише інший рік – там і зовсім інші традиції святкування настання Нового року.

По-перше, його гуляють двічі.

Як і ми, з 31 на 1, а потім ще раз – навесні.

Останні два роки тайці не зустрічають весняний новий рік так, як зазвичай.

Усе це через пандемію.

Чому мешканці Таїланду приносять до храмів солодку газовану воду?

Дивіться у відео.

Фото: Pexels

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