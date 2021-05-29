Причина в Будді? Чому в Таїланді зараз 2564 рік

Емігрантка про життя в Таїланді.
Таїланд – країна, де Будда це цар і бог для більшості мешканців.
Як смерть Будди вплинула на тайське літочислення – про це і не тільки Ранок у Великому Місті дізнався в українки Христини, яка вже 2 роки мешкає в Таїланді.
Особливості літочислення
У Таїланді зараз не 2021 рік. Це пов’язано з паном Буддою.
Вважається, що він помер в 543 році до нашої ери і саме з того часу в деяких країнах, де сповідується буддизм, ведеться літочислення.
В Таїланді не лише інший рік – там і зовсім інші традиції святкування настання Нового року.
По-перше, його гуляють двічі.Також по темі: Ціни на продукти Таїланді: буханка хліба коштує дорожче кілограма курятини? Заборонено пити алкоголь: як у Таїланді борються з коронавірусом Незвичайні місця Таїланду, які має відвідати кожен турист
Як і ми, з 31 на 1, а потім ще раз – навесні.
Останні два роки тайці не зустрічають весняний новий рік так, як зазвичай.
Усе це через пандемію.
Чому мешканці Таїланду приносять до храмів солодку газовану воду?
Дивіться у відео.
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