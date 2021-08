Відпочинок у Грузії: лайфхаки для ідеальної подорожі

Грузія або як називають країну місцеві – Сакартвело – рай для гурманів, поціновувачів домашнього вина та пишного застілля, де голодним гостю залишитися просто немає шансів, а тости – це окремий вид мистецтва.

Є легенда, що коли Бог роздавав землі різним народам, грузини запізнилися, адже були на застіллі. А у своє виправдання сказали Богу, що пили за його здоров’я.

За це Всевишній подарував їм найгарніший шматочок землі, який залишив для себе.

Шматочок і правда не великий, адже якщо порівнювати з Україною у якої територія 603,6 тис. кв метрів. У Грузії лише – 69,7 тис кв. метрів.

Але не маючи тих сотень тисяч квадратів, цю країну є за що любити!

Які зараз правила в’їзду?

Які використати лайфаки під час планування подорожі дивіться у сюжеті.

Фото: Unsplash

