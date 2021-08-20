Відпочинок у Грузії: лайфхаки для ідеальної подорожі

Грузія або як називають країну місцеві – Сакартвело – рай для гурманів, поціновувачів домашнього вина та пишного застілля, де голодним гостю залишитися просто немає шансів, а тости – це окремий вид мистецтва.
Є легенда, що коли Бог роздавав землі різним народам, грузини запізнилися, адже були на застіллі. А у своє виправдання сказали Богу, що пили за його здоров’я.
За це Всевишній подарував їм найгарніший шматочок землі, який залишив для себе.
Шматочок і правда не великий, адже якщо порівнювати з Україною у якої територія 603,6 тис. кв метрів. У Грузії лише – 69,7 тис кв. метрів.
Але не маючи тих сотень тисяч квадратів, цю країну є за що любити!Також по темі: Грузія чекає. Що подивитися у Тбілісі В Естонії ходять без масок? Емігрант про ситуацію з коронавірусом у країні Чому німецькі інтернет-магазини надійніші за українські? Емігрантка про Німеччину
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