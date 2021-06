Місто-музей і міні-Мальдіви: відкриваємо неповторну красу Албанії

Албанія зовсім нещодавно зарекомендувала себе, як туристичну країну.

А тому часто туристи бояться туди їхати, наслухавшись міфів та стереотипів про цю частину Балкан.

Однак, ці страхи безпідставні, Албанія – країна з фантастичними краєвидами, неймовірними пляжами та незрівнянною архітектурою.

Тож, давайте зруйнуємо міфи та пізнаємо цю країну разом!

Знаходиться: область Берат, Албанія

Гігантські скелі, яким кінця-краю не видно возвеличуються над гірською річкою, навколо мальовничі краєвиди і красива незаймана природа – так виглядає Каньйон Осумі.

Знаходиться ця унікальна природня пам’ятка в області Берат і вважається одним з найкрасивіших місць Албанії.

Протяжність каньйону 26 кілометрів. Висота скель сягає до 100 метрів.

Береги ущелини всіяні рослинами, які цілий рік мають зелене забарвлення.

У місцевість найзручніше дістатися автомобілем і варто заздалегідь подбати про постійне підключення до інтернету, аби не заблукати.

Знаходиться: область Гірокастра, Албанія

Місто-музей так кажуть про Гірокастру і не спроста, адже більшість будівель в ньому збереглись ще з часів Османської імперії.

Тобто багато домівок там були зведені у проміжку від XII до XIX століття.

Над містом височіє фортеця збудована у XII столітті, її видно з будь-якого куточку Гірокастру.

Через сукупність багатьох пам’яток архітектури ціле місто внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО.

Мандрівники, які відвідали цю місцевість, радять їхати туди на орендованому або власному автомобілі.

Однак, будьте готові до крутих серпантинів та заплутаних доріг і майте напоготові доступ до інтернету. Краще заздалегідь подбати про мобільний зв’язок та послуги у роумінгу.

Знаходиться: місто Ксаміль, Албанія

Цей пляж увійшов до списку найкрасивіших у Європі.

І хоч від Мальдів тут хіба що вода лазурового кольору, «білі» пляжі і розкидані навколо міста невеличкі острови з закладами, це місце фантастичної краси і його точно варто відвідати.

Детальніший маршрут неповторною Албанією, дивіться у сюжеті.

