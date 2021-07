Секрети краси Шарліз Терон: як виглядати на 10 років молодше

Секрети краси та молодості Шарліз Терон – як голлівудській красуні вдається у 45 виглядати максимум на 35.

Ця голлівудська красуня точно знає, як надовго зберегти молодість та красу. І охоче ділиться своїми б`юті-секретами.

Найважливіші з них Ранок у Великому Місті зібрав для тебе в цьому матеріалі. Читай та бери на замітку.

Шарліз ніколи не виходить з дому, не намастившись сонцезахисним засобом із високим рівнем захисту від UV-променів. Причому, наносить його не лише у сонячні дні, але й у дощову погоду.

Перевагу вона надає нежирним ультралегким флюїдам із рівнем захисту мінімум SPF 30.

А щоб не викликати звикання до певних продуктів, акторка постійно змінює засоби по догляду за шкірою.

«Я дійсно навчилася піклуватися про свою шкіру вночі, тому вранці часто це просто умивання з гарячим рушником, чистка зубів і нанесення сонцезахисного крему. Я маю на увазі, що це буквально і все, що я роблю», – зізнається зірка.

Щоб шкіра виглядала свіжою та відпочилою зранку, Шарліз часто використовує експрес-методи догляду за шкірою.

Зокрема, зволожувальні тканинні маски для обличчя та гідрогелеві патчі для очей.

Вона робить їх перед сном та іноді навіть залишає на шкірі на всю ніч.

Зірка намагається не користуватися міцеллярною водою та іншими засобами для зняття мейкапу.

На її думку, вони пошкоджують структуру шкіри, особливо – після 35 років.

Натомість Шарліз очищує шкіру вологими серветками, обережно торкаючись її поверхні.

Одного разу подруги розповіли Шарліз про переваги мені про принади касторової олії для волосся. Вона вирішила спробувати – і з тих пір регулярно використовує цей диво-засіб.

Шарліз віддає перевагу дробовому харчуванню. На практиці це означає, що вона їсть мінімум 5 разів на день маленькими порціями.

Навіщо це потрібно? Такий підхід не дозволяє організму зголодніти, а отже – не виникає бажання з`їсти щось шкідливе та калорійне для перекусу.

У раціоні зірки багато овочів і білків, а от вуглеводів вона намагається уникати. Овочеві запіканки, запечена курятина та риба, зелені салати і свіжі фрукти – це основа меню Шарліз Терон.

Білий хліб, червоне м’ясо і молоко акторка не вживає. Проте іноді дозволяє собі й кілька шматочків чорного шоколаду.

Натхнення та життєву силу зірка знаходить у заняттях йогою, яка дарує енергію та оздоровлює організм.

Також зіркова красуня полюбляє кататися на велосипеді, адже такі тренування допомагають тримати колінні суглоби в тонусі.

