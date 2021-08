Яблучний оцет та антистрес. Головні секрети краси та молодості Кеті Перрі

Секрети краси Кеті Перрі, які дозволяють зірці завжди ідеально виглядати.

Світ знає її за гарячі хіти, екстраординарні образи та дуже нестандарні кліпи.

Мова про королеву оригінальності Кеті Перрі.

Цій красуні невдовзі виповниться 37, але вона досі виглядає так, як і у 2008, коли “kissed a girl and liked it”.

У Кеті Перрі доволі проблемна шкіра, схильна до висипань.

Саме тому зірка ніколи не дозволяє собі заснути із макіяжем на обличчі.

Така витівка може викликати безліч неприємностей: від забитих пор до вугрів.

Також співачка користується порадою візажистки Мадонни Джини Брук і щовечора розпарює своє обличчя, відвідуючи сауну або просто скип’ятивши воду в каструлі.

Цю процедуру Кеті здійснює, попередньо очистивши шкіру від косметики за допомогою гідрофільного масла.

Хочемо ми цього чи ні, але саме активний спосіб життя є головною запорукою здоров’я та бадьорості.

Саме тому без спорту не обходиться добірка секретів краси жодної зірки.

Кеті Перрі намагається виконувати фізичні навантаження 5 разів на тиждень, надаючи перевагу коротким, але високоінтенсивним тренуванням.

Ще у 2017 зірка демонструвала свою любов до пліометрії — виду вправ, спрямованого на надання сили м’язам за короткі проміжки часу, наприклад стрибки та рухи фігуристів.

Те, що Кеті Перрі може з’явитися на публіці у сукні, виготовленій із капкейків, зовсім не означає, що так виглядає весь її раціон.

Зірка намагається їсти здорові, збалансовані страви, як-от: бульйон, курка на грилі, кіноа чи спаржа.

Любов до здорового харчування співачці з дитинства привила мама, корисні смаколики якої і досі з’являються у Instagram Перрі.

Кеті Перрі обожнює яблучний оцет, якому в народі здавна припусують цілу купу корисних властивостей.

Звичку щодня додавати його до свого раціону зірка теж запозичила від матері.

Такий напій Перрі принесла навіть на перше побачення з Орландо Блумом.

Ніщо так не сприяє старінню, як стрес та перевтома.

Кеті Перрі знає, як боротися із цими двома.

В одному з інтерв’ю зірка зізналась:

Від поганого настрою, роздратування та негативних емоцій Кеті Перрі біжить у трансцендентальну медицину — вид медитації з особистою мантрою від коуча.

Їй вистачає 20 хвилин, щоб повернутися у стан внутрішньої гармонії, який неодмінно впливає на зовнішній вигляд.

