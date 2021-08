Феєрія і не тільки. ТОП-7 яскравих фільмів у жанрі мюзикл

Дедлайни, робота, хатні справи, перевтома… У кожного в житті бувають моменти, коли хочеться покинути все і поїхати у відпустку.

Проте не завжди це можливо.

А от на трохи відірватися від реальності та зануритися у яскравий та феєричний світ мюзиклів, можна щодня!

Читай чергову круту добірку від Ранку у Великому Місті.

Рік випуску: 2002

Рейтинг IMDb: 7,1

Почнемо з невмирущої класики, яка змусила весь світ ще довго наспівувати джазові пісеньки у душі чи на кухні.

Але “Чикаго” може похизуватися не лише треками, а й динамічним розвитком подій і цікавим сюжетом!

Сюжет

Чикаґо, 1929 рік. Роксі Харт мріє співати і танцювати на великій сцені і стати такою ж яскравою зіркою, як примадонна водевілю Велма Келлі.

І Роксі дійсно опиняється з Велмою на рівних, коли кілька помилкових кроків призводять обох на лаву підсудних.

У похмурих стінах в’язниці Роксі зустрічає легендарного адвоката Біллі Флінна, який погоджується взятися за її справу…

Рік випуску: 2002

Рейтинг IMDb: 7,1

Помиляються ті, хто вважає, що мюзикли — це лише яскраві та світлі картинки у поєднанні з веселими піснями.

Чому? Детектив у стилі Агати Крісті “8 жінок” скаже все за нас.

Сюжет

1950-і роки. Французька провінція.

Під Різдво у великому будинку збирається велика родина.

Але радість зустрічі затьмарює страшна подія: господаря будинку знайдено мертвим у своїй спальні.

Поліція не прибуде вчасно: хтось перерізав телефонний шнур і дроти запалювання у машині, до того ж ворота будинку занесені снігом.

Відрізані від навколишнього світу, 8 жінок, близьких до господаря дому, починають самостійне розслідування…

Рік випуску: 2006

Рейтинг IMDb: 6,4

Іронічна музична комедія “Мама Мія!” заснована на композиціях групи легендарного гурту ABBA.

Тому приготуйся і співати, і танцювати разом із головними героями!

Сюжет

У житті Софі настав момент, про який мріє кожна дівчина — вона одружується з красенем Скаєм.

Лише одне затьмарює таке світле свято — дівчину виховала її мати, Донна, і Софі не знає, хто її батько.

Вона лише здогадується, що ним може бути один з трьох чоловіків — колишніх коханих її матері: Гаррі, Сем або Білл.

Для того щоби вирішити це питання, Софі запрошує їх на весілля…

Рік випуску: 2006

Рейтинг IMDb: 5,5

Ну хіба можна уявити цю добірку без мюзикла, який змусив підлітків усього світу мріяти про американську школу?

Ця легка та романтична історія за найкращими правилами Disney організує веселий вечір, як дітям, так і дорослим.

Сюжет

Трой Болтон — старшокласник, який вельми популярний у своїй школі.

Він грає у баскетбол, і батько покладає на Троя великі надії, тільки правда в тому, що сам юнак мріє не про спортивну кар’єру, а про щось більше. Наприклад, співати і танцювати.

Не так давно він співав у караоке з Габріеллою Монтез — симпатичною дівчиною, яка тепер теж перевелася в школу Троя.

Якщо у караоке-барі вони співали дуетом і відчували себе музикантами, то тепер ярлики баскетболіста і відмінниці заважають їм спілкуватися з колишньою невимушеністю — адже інші усні вважають, що разом їм робити нічого.

Проте їм доведеться змінити своє ставлення…

Рік випуску: 2007

Рейтинг IMDb: 7,1

Справжня знахідка для любителів французької музики!

Але окрім романтичних пісень, приготуйся до пристрасних сцен, нестандартних стосунків і коливання настрою від трагізму до оптимізму.

Сюжет

Іноді ідеальні стосунки можуть зруйнуватися, немов картковий будиночок, – варто лише прибрати одну карту.

Ісмаель – молодий парижанин, який живе разом із чарівною білявкою Жулі.

А вечорами для любовних утіх до них приєднується чорнява Аліса.

От тільки коли Жулі помирає, Аліса знаходить собі іншого чоловіка, а Ісмаель намагається пережити смерть Жулі за допомогою дружби…

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 8,0

Про цю камерну, дещо меланхолічну історію говорив увесь світ.

“Ла-Ла Ленд” отримав 14 номінацій на Оскар і море любові від шанувальників, які були вражені його глибоким змістом та красивою картинкою.

Сюжет

Міа мріє стати відомою актрисою, але їй доводиться працювати у кав’ярні і бігати по нескінченних прослуховуваннях.

Себастьян — джазовий музикант, який грає на вечірках у різноманітних барах.

Але коли до закоханих починає приходити успіх, їм доведеться зіткнутися з рішеннями, які поставлять під загрозу їх крихкі стосунки або ж роботу мрії, до якої вони так довго йшли…

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7,4

Якщо ти думаєш, що біографічні стрічки про життя легендарних людей — це нудно, тоді хутчіш руйнуй свої стереотипи за допомогою “Рокетмена”.

У мюзиклі про життя та творчий шляха сера Елтона Джона неможливо було обійтися без феєрії та яскравих фарб!

Сюжет

Елтон почав грати на фортепіано в 4 роки і відтоді не уявляв своє життя без музики.

Завдяки непересічному таланту, він десятиліттями тримався на хвилі популярності.

Розпочавши з рок-н-ролу, він розвивав свою творчість у напрямку психоделічного року, а згодом софт-року.

Нині ми знаємо його як поп-виконавця та композитора, відомого на весь світ.

Але як він до цього прийшов?

Нагдаємо, раніше ми публікували добірку кращих французьких фільмів.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.