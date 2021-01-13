Без “Сутінок”: найкращі фільми та серіали про вампірів

Добірка кращих фільмів та серіалів про вампірів.

Якщо ти тут, то тебе точно має приваблювати вампірська тематика.

Воно й не дивно — ці таємничі міфічні персонажі просто не можуть не вабити.

Навколо них — суцільна загадковість, а у їх червоних очах — полум’яна пристрасть.

Отож Ранок у Великому Місті вирішив потішити усіх любителів фентезі крутою добіркою серіалів та фільмів про вампірів.

Обіцяємо, заїжджених Едварда й Бели ти тут не зустрінеш!

Топ-7 фільмів та серіалів про вампірів

Що ми поробляємо в тінях?

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 8,5

Почнемо з найсвіжішого серіалу про вампірів.

Тут будуть і жахи, і багато гумору.

Тому приготуйся небияк посміятися!

Сюжет

Серіал розповідає про життя громади вампірів на Стейтен-Айленд.

Нандора, Лазло і Над’ю було послано у “Новий світ” володарем Опанасом для захоплення нових територій.

Але за останні сто років їм вдалося охопити своєю могутньою владою лише одну вулицю. Ну і половину сусідньої, точніше третину.

Тим часом володар Опанас збирається відвідати героїв, щоб перевірти наскільки вдало виконується його план…

Інтерв’ю з вампіром: хроніка життя вампіра

Рік випуску: 1994

Рейтинг IMDb: 7,5

Ну а якщо вампіри тобі зі сміхом не асоціюється, то мусиш оцінити цю всесвітньо відому класику.

Це відмінна екранізація культового вампірського бестселеру американської письменниці Енн Райс.

Містична драма приваблива не лише своїм сюжетом, а й акторами. Тут тобі і Бред Пітт, і Том Круз, і Антоніо Бандерас. Словом — легенарний фільм!

Сюжет

До журналіста, ласого до сенсацій, приходить вампір, щоб розповісти історію свого життя.

Все почалося в 1791 році, коли молодий плантатор Луї, що втратив дружину та дитину, захотів померти, але «народився для мороку»…

За своє більш, ніж двохсотрічне життя вампір Луї встиг багато де побувати, багато чого побачити, мав смертельний конфлікт із стародавніми вампірами, а тепер зважився розповісти історію свого життя репортеру.

Американська історія жаху: Готель

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 7,6

Це ‘ятий сезон відомого телесеріалу «Американська історія жаху», і присвячений він загадковим вампірам.

Натхнення для зйомок режисер черпав із реального готелю у центрі Лос-Анджелеса, що відомий своєю зловісною славою.

Тому буде по-справжньому таємниче.

Сюжет

Детектив Джон Лоу займається слідством, що стосується серії жорстоких вбивств, які приводять його до таємничого готелю «Кортез».

Тут панує атмосфера паранормальності, а керує цим усім загадкова графиня Елізабет.

А виявляється вона вишуканою вампіркою.

Виживуть тільки коханці

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 7,3

Ну а тепер час для романтики!

Бо які ж історії про вампірів без пристрасного кохання?

Сюжет

Герої фільму — тисячолітні вампіри Адам та Єва.

Адам — депресивний талановитий музикант з Детройта, а його подружка Єва з Танжера обожнює поезію і стильно одягається.

У Детройт приїжджає молодша сестра Єви — неприборкана вампірка, яка не здатна контролювати власні емоції і у місті починаються дивні смерті.

Адам і Єва тікають в Танжер, але, схоже, вже настає кінець світу…

Чи врятує їх тисячолітнє кохання?

Реальна кров

Рік випуску: 2008

Рейтинг IMDb: 7,8

Ну а це must see кожного фаната серіалів на вампірську тематику!

Вперше ти побачиш вампірів, які не полюють за всіма поспіль, шукаючи найсмачнішої крові, а топлять за свої права, організовуючи Американську лігу вампірів.

Цікаво глянути, який із вампіра громадянин?

Сюжет

Завдяки винаходу штучної крові в Японії, вампіри за одну ніч перетворилися з монстрів у звичайних громадян.

Незважаючи на те, що офіційно вони відмовилися від споживання людської крові, багато із звичайних людей як і раніше ставляться до них вороже. Особливо в тихому містечку Бон-Тан, що в Луїзіані.

Вампіри просто так не здадуться, а вимагатимуть рівноправ’я. Найбільше топитимуть за легалізацію шлюбів «людина-вампір».

І все, здається, іде до успіху. Аж раптом у місті починається серія жорстоких вбивств…

Дракула: невідома історія

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 6,3

Нашумілий бойовик у жанрі фентезі запропонує тобі нові подробиці неймовірної історії Дракули — наймогутнішого та найстрашнішого вампіра у світі.

Сюжет

Нескладно здогадатися, що у центрі картини — легендарна особистість, правитель Румунії Влад Цепеш (Люк Еванс).

Він був справедливим володарем на своїх землях, безстрашним воїном, люблячим чоловіком та батьком.

Проте життя склалося так, що йому довелося стати до бою із супротивником, чия хитрість та лицемірство не знала меж.

Єдиним виходом із ситуації, що склалася, виявилась угода, що визначила його подальшу долю.

Він проміняв свою безсмертну душу на нелюдські здібності…

Щоденники вампіра

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDb: 7,7

Ми домовились без заїжджених “Сумерок”, але просто не могли залишити тебе без згадки про культовий серіал “Щоденники вампіра”.

Адже вже котрий рік поспіль його обожнюють підлітки з усього світу!

Та й не тільки підлітки…

Сюжет

Історія обертається навколо Олени Гілберт, трагічної молодої героїні, яка є об’єктом пристрасті двох братів-вампірів.

Вампіри борються не лише за її душу.

А й за душі її друзів, її родини та всіх жителів маленького містечка Містик-Фолс в штаті Вірджинія…

Нагадаємо, раніше ми ділились добіркою фільмів про райські острови.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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